El análisis del Sevilla - Espanyol: Viviendo al límite y arañando en la escasez

Brillantez no se le puede pedir a este equipo, el sufrimiento es inevitable, una mera segunda jugada lo desordena todo y la manta no da para cubrir el tapete; así que cabe seguir apurando el tarro y rascar hasta la última gotita de sustento, ya sea con mérito propio o por demérito ajeno

El Sevilla FC ha vuelto a sufrir de lo lindo para vencer en casa al RCD Espanyol, al que ha derrotado por 2-1 con dos tantos en los minutos finales. La plantilla es la que es y no se va a descubrir ahora. Si permanece ordenadita no genera peligro, pero si lo busca se siente desnudo y paga cara la más mínima desaplicación.

No hay otro camino que el de resistir en el alambre. Viviendo al límite y rascando lo que se pueda. Los cambios mejoraron bastante al equipo después de reponerse de un 0-1 que le dejó unos minutos aturdido. Recuperó la iniciativa y, aunque eso sólo le dio para generar tres ocasiones de peligro, al menos estuvo 'defendiendo con el balón' y encontró efectividad en la escasez: tres disparos, dos de Andrés Castrín y uno de Akor Adams. De ahí sacó dos goles y tres puntos. No se puede hacer más con menos. De milagro en milagro.

El entrenador del Sevilla FC no mentía en la previa: los mismos 11

Como avisó en la rueda de prensa del viernes, Luis García Plaza no tocó lo que le había funcionado y apostó de inicio por los mismos once jugadores que salieron en el triunfo contra la Real Sociedad, a pesar de que recuperaba a Djibril Sow -tras cumplir sanción- y de que Isaac Romero llegaba algo justo tras estar toda la semana sin poder entrenarse con el resto del grupo. Tanto es así, que al descanso fue relevado, siendo Alexis Sánchez el elegido para mantener el plan tal y como estaba desde el comienzo.

El míster madrileño volvió a dibujar un 1-4-4-2 en el que Neal Maupay también se mantenía arriba en detrimento de Akor Adams, a pesar de que la ausencia del nigeriano suele minimizar la ya de por sí reducida presencia del Sevilla FC en el área rival. Sólo Castrín tiró a portería hasta su salida en el 75'. El factor diferencial debía ser Chidera Ejuke, mucho más intermitente que el pasado lunes.

Andrés Castrín y Kike Salas, indiscutibles

Atrás, el Sevilla FC repetía la pareja formada por Andrés Castrín y Kike Salas, que están aportando concentración, seriedad, seguridad, compromiso e incluso goles. El plan defensivo del equipo nervionense era presionar en la salida para forzar al Espanyol a saltarse líneas y acumular luego mucha gente por dentro para cerrar espacios, dejando vías de escape por fuera para contragolpes que se seguían haciendo esperar con el paso de los minutos.

Una pérdida de Agoumé en el balcón del área ocasionó el mayor apuro, resuelto con un paradón de Odysseas Vlachodimos (siempre decisivo) al disparo de Edu Expósito. En este plantel tan limitado basta una mera segunda jugada para desordenar lo aparentemente ordenado, como se vio en el 0-1 (Dolan, 55'). Un arrebato del gallego dio el empate y el 2-1 vino de un pase suyo 'directo a la olla'. Si García Plaza busca pragmatismo, es su hombre.

Rubén Vargas, el infiltrado táctico; la luz de Ejuke, intermitente

El plan ofensivo del Sevilla FC pasaba por volcar el juego a la izquierda. Tanto es así, que Rubén Vargas abandonada claramente la derecha para centrarse para tocar y caer a la izquierda, forzando al Espanyol a doblar el dispositivo en la zona: retrasaba la posición de Rubén Sánchez y hacía que, en muchos tramos, Omar El Hilali fuese más marcador diestro que lateral. No encaraba tanto Ejuke, cuya primera acción reseñable llegó ya en la reanudación, en la acción previa a la carambola del gol anulado a Alexis Sánchez por fuera de juego.

En la primera mitad dio la sensación de que Carmona desaprovechó la enorme pista libre que tenía por delante y se limitó a mantener la posición. Vargas y él trataron de corregirlo tras la reanudación; pero la consecuencia fue que el Sevilla FC pasó de tener sólo una banda fuerte a no tener ninguna. De Ejuke, poco o nada. Ya se sabe: si no muerdes tú es cuestión de tiempo que te muerdan a ti, que es lo que pasó a pesar de lo inofensivo que se ve a este Espanyol que llegaba a Nervión en una racha de seis meses sin ganar.

Basta una segunda jugada para desordenar la defensa del Sevilla: Kike Salas y Castrín, lo menos malo

Tampoco pasaba del centro del campo el lateral zurdo Gabriel Suazo, que se encargó de cerrar junto al central del lado fuerte. Muy horizontales eran también en el doble pivote que formaban Nemanja Gudelj y Lucien Agoumé, algo que intentó corregir García Plaza con la entrada de Djibril Sow por el francés y con recambios en los laterales -entraron Juanlu Sánchez y Joaquín Martínez 'Oso'- al poco de encajar el 0-1.

El gol hizo mucho daño y generó 10 minutos de caos sin atisbo de reacción. A esas alturas, además de verticalidad hacía falta electricidad y energía. Incluso la grada parecía más apocada, contagiada del aburrimiento que tenía ante sus ojos hasta ese empujón final animado por el gol -propio de un extremo puro- de Castrín que desató todos los miedo internos de un Espanyol que ni se creía estar tan cerca de ganar. Akor Adams marcó el 2-1, pero lo dijo muy bien Leandro Cabrera: "El partido lo perdimos nosotros". Al Sevilla le vale con eso.