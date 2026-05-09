Luis García Plaza y sus cuentas para la salvación: "Estos tres puntos nos dan la vida, pero no está hecho; si no puntúas en Villarreal..."

El preparador madrileño cree que, "con 43 puntos, te salvas; con 42 casi que también", por lo que bastaría un triunfo más para celebrar el objetivo en un final de temporada donde "pasan estas cosas" y es fundamental "mantenerse dentro de los partidos" por los finales tan épicos

"Estoy cansado, agotado"... La comparecencia de Luis García Plaza ante los medios de comunicación a la finalización del partido dejaba bien a las claras lo sufrido del encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el RCD Espanyol, resuelto en en el minuto 91 con un gol de Akor Adams, tras uno anterior de Andrés Castrín para anular el 0-1 de Tyrhys Dolan. "Creo que no era justo perder. Ganar es diferente, porque ya depende del acierto. Hasta el gol de ellos, todo sea dicho, no hemos estado bien. El campo, y me he quejado de ello porque no lo entiendo, estaba sequísimo y no rodaba la pelota. Para los dos, no sólo para nosotros; cada vez que intentábamos jugar por dentro, se paraba, por lo que hemos buscado un juego más directo", analizaba el míster madrileño, orgullo de la reacción.

"Con el 0-1, el equipo ha echado mucha casta. El primer gol nos levanta porque, aparte de una acción de calidad, es de mucha casta. El partido había empezado raro con el parón por lo del VAR; todo el ánimo que había se enfrió un poco. Pero en estas últimas jornadas pasan estas cosas. El Levante ganó ayer en el 90, nosotros hoy también... Te tiras con todo arriba. Hasta Gudelj me había pedido el cambio y le dije que aguantase para meter a otro delantero. En otro partido, ya que tenía los gemelos subidos, lo habría cambiado, pero necesitaba tirar de épica y estos tres puntos nos dan la vida. Pero no está hecho; queda mucho todavía y estamos tantos metidos que, si la siguiente jornada no puntúas, te metes otra vez. Pero estas dos victorias seguidas tras lo de Pamplona son muy importantes".

Dos momentos claves: gol anulado y arranque de Castrín

"Era el arranque soñado de la segunda parte, como el otro día tras entrar Alexis Sánchez al descanso. Su gol viene de una jugada de mala suerte, pero el momento clave es el gol de Andrés Castrín. Ya el campo estaba más regado y el balón rodaba mejor, teníamos más posesión. Ahora mismo, el equipo tiene que mantenerse siempre en los partidos, porque a nosotros nos remonta CA Osasuna en el 96, hoy remontamos nosotros en el 91... En estos encuentros de ahora hay un componente de cómo quieres jugar y de acierto, pero también uno mental. En mi humilde opinión, no merecíamos perder".

El grupo, reforzado y las cuentas por la permanencia

"Muy contento por los chicos, porque yo llevo aquí seis partidos, pero ellos llevan sufriendo todo el año. Hemos dado un paso, pero, insisto, no está hecho. No sé cuántos puntos vamos a necesitar. Si el miércoles no puntuamos en Villarreal, seguro que algunos nos van a pasar. Yo creo que el que haga 43 se salva; 42 casi que también. Pero vamos a ir a paso a paso".

El público, un plus de nuevo

"No quiero que se me olvide lo del público de aquí. Lo llaman manicomio y de verdad lo es. Cómo animan, cómo aprietan... Los Biris han estado espectaculares, todos acompañando de blanco, el otro día de rojo... Me emociono, porque he vivido ambientes enormes, pero no con tanta gente. Ahora, a disfrutar al menos unas horas".