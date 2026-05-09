Manolo González se queja de la acción previa al 2-1, pero "esos dos goles no los puedes conceder en Primera"

El preparador gallego admite que, aunque "no miedo", sí tiene "preocupación" por el descenso, añadiendo una jornada más que no sabe por qué su equipo sigue sin ser capaz de ganar en todo 2026: "Si fuera una explicación sólo futbolística, os la podría dar, pero..."

"Hemos defendido bien todo el partido, salvo los primeros diez minutos, en los que nos han generado un problema con los dos puntas y con Vargas, que se cruzaba por ahí. Hemos colocado a Urko delante y, ahí, se ha solucionado. Hemos tenido situaciones, he de decir que la de la primera parte es bastante clara, para ponernos por delante. En la segunda parte, pese al gol, hemos entrado mal, con una acción que nos hemos desplegado mal, que es el gol de Alexis, anulado por fuera de juego, claro. Pero, a partir de ahí, no ha pasado nada hasta el 1-1, que es una situación en la que nos hundimos con los dos jugadores de banda izquierda, no sé por qué, porque hemos sacado gente para seguir apretando, para tener piernas y continuar apretando arriba y que no pudieran jugar", analizaba tras el partido Manolo González.

Con Monchi seguramente expectante a lo que ocurriese, el míster seguía con su análisis: "Después, el 2-1, que primero viene de una acción rara, porque viene de un saque de banda que Omar interrumpe. Esa acción se saca con el pie, cosa que no entiendo, y acaba la jugada del gol. Eso lo podéis mirar, porque es así, y no es ninguna disculpa, porque es una acción muy mal defendida. Cuando has defendido bien todo el partido, has defendido bien todas las acciones, has competido bien en un campo complicado, que lo sabíamos, son dos acciones de gol que no puedes conceder en Primera división. Y, cuando estás como estamos, el mínimo error te penaliza".

Son 18 partidos seguidos sin ganar y a dos puntos del descenso

"Al final damos muestras de cosas buenas, pero, claro, son dos acciones que no tienen explicación. Cuando has defendido acciones muy complicadas, has defendido el juego que viene todo el partido, que el otro día al Villarreal se le hizo daño, y encajas dos goles en dos acciones que son una cosa estratosférica".

Dudas sobre su continuidad

"No, yo también las tengo, eso está claro, pero yo creo que, si somos capaces de sacar esto adelante, se tiene que trabajar, se tiene que luchar y se tiene que tirar hacia delante. Es que no hay más. Al final, las cosas van como van y son complicadas, pero creo que hay muchos factores que hacen que al final no ganes. Ya no es sólo un tema de que yo soy el máximo responsable, está claro, pero también es verdad que el partido no es para perder, ni mucho menos".

Nueva final contra el Athletic Club

"Sí, te quedan tres y te quedan dos en casa, que son importantes. Entonces, lo único positivo, entre comillas, de la jornada es que continuamos dependiendo de nosotros, como quien dice. Pero sí que tenemos que ganar el miércoles como sea, no hay más. Hay que saber jugar el partido y volver a decir que tú no puedes hacer un partido defensivamente completo como ha hecho el equipo y cometer dos errores de bulto más hoy".

Las molestias de Carlos Romero

"El cambio de Romero ha sido un tema físico. Ahora, a recuperar a la gente lo antes posible, porque el miércoles salimos a morir al estadio".

Un mundo respecto a la primera vuelta

"Si fuese una explicación sólo futbolística, te la podría dar. Al final, ahora ya es un cúmulo de muchas jornadas que, lógicamente, a nivel mental, la fuerza que tú tenías en la primera vuelta para levantar partidos, pues estás mucho más tocada. Cuando pasan situaciones en el partido, como la de hoy, que es un partido que ves controlado con el 0-1, y ves la acción del 1-1, que es una acción muy evitable, te hace mucho más daño aún si cabe".

Miedo al descenso

"Miedo no, pero preocupa, lógicamente, claro. No hemos estado ahí en todo el año. Creo que la temporada no es para merecernos esto, lo que está pasando, porque, repito, hemos hecho cosas mal en la segunda vuelta, pero no para no ganar ni para llevar las jornadas que llevamos sin ganar. Eso no es real con el juego y con el rendimiento del equipo. A partir de ahí, repito, aquí no hay miedo. Hay que trabajar, levantarse y volver a competir al máximo nivel".