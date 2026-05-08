Monchi irrumpe en la 'final' por la salvación entre el Sevilla y el Espanyol

El isleño ha alterado las vísperas de la finalísima por las filtraciones esta semana sobre su presumible nueva etapa en el Espanyol, vinculada estrechamente a lo que ocurra este sábado en Nervión

La 'final' de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, determinante en la lucha para salvar la categoría, se ha visto alterada por un factor completamente inesperado que ha desviado la atención en cierto modo y robado protagonismo a la trascendencia de la cita.

Y es que, posiblemente muy a su pesar, Monchi se ha convertido en protagonista en los días previos al choque y ha irrumpido en la actualidad de ambos clubes con las informaciones sobre su negociación con el club perico para incorporarse al nuevo proyecto del propietario perico, Alan Pace, como director general deportivo.

La operación para el desembarco de Monchi en el Espanyol está muy avanzada

Lo que empezó como una posibilidad a principios de semana tras ser cazado en las gradas del RCDE Stadium durante el Espanyol-Real Madrid, tomó forma el jueves cuando se filtró que Monchi había dado el visto bueno a esta etapa y ESTADIO Deportivo pudo confirmar que la operación está muy avanzada para que el isleño desembarque en el club blanquiazul con una serie de condiciones aceptadas por el presidente perico.

Así, su nuevo cargo, en el caso de que se acabe confirmando oficialmente, será compatible con su presidencia en el San Fernando, recién ascendido de categoría, requisito indispensable para aceptar cualquier proyecto.

El futuro inmediato de Monchi, vinculado al partido entre Sevilla y Espanyol

Además, ha impuesto el aterrizaje en Cornellà de dos ayudantes, uno de ellos Fernando Navarro, que fuera su mano derecha en su última etapa en el Sevilla, y también que no se incluya ninguna cláusula de rescisión para no atarse ante la posibilidad de que Sergio Ramos llamara a su puerta si compra finalmente el Sevilla.

No obstante, todo lo acordado está sujeto a que el Espanyol se mantenga en la categoría, pues la operación se romperá si baja a Segunda, lo que vincula estrechamente el futuro de Monchi con lo que ocurra mañana en el partido entre nervionenses y espanyolistas.

De este modo, cuando solo se debía hablar de la importancia del partido, el nombre de Monchi se ha colado tanto en la actualidad informativa de ambos clubes como en las ruedas de prensa previa al partido.

Preguntas sobre Monchi en las ruedas de prensa previas a la 'finalísima'

No en vano, se le preguntó al respecto tanto al capitán perico, Javi Puado, como al entrenador, Manolo González. Ambos lógicamente ni quisieron desviar la atención de la finalísima.

"Sinceramente no he escuchado nada sobre Monchi. Nosotros como jugadores estamos centrados ahora mismo en que el equipo esté en Primera división. También en conseguir la salvación y el partido del Sevilla", señaló el delantero del Espanyol, que encontró respaldo hoy en la respuesta de Manolo González, contrariado, incluso, por la pregunta en su comparecencia hoy ante los medios.

"Monchi no es lo que me preocupa. Desde que estoy aquí el club está muy por encima de entrenadores y jugadores. Yo tengo que trabajar, lo demás no tiene mayor importancia", señaló el míster sobre Monchi, que será el más buscado en las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado, si bien, con casi toda seguridad, no acudirá a la 'Bombonera' para presenciar esta cita clave para la permanencia y trascendente de cara a su presumible nueva etapa.