Diego Conde por Vlachodimos dentro de la remodelación integral de la portería del Sevilla 26/27

Fuentes directas apuntan a ESTADIO que en Nervión planifican ya sin el internacional heleno con la búsqueda de dos porteros y confirman el vivo interés de Cordón por convertir al meta madrileño en su relevo en condiciones asumibles

Más allá de que la planificación de la campaña 26/27 se encuentra a expensas de si mantiene o no la categoría, sí que existen certezas en la dirección deportiva de cara a la temporada venidera independientemente de la categoría en la que milite.

Entre ellas se encuentra la remodelación integral de la portería para el próximo curso con la llegada de dos porteros ante la salida de Nyland, que termina contrato, y el fin de la etapa blanquirroja de Odysseas Vlachodimos, cuya continuidad tras la conclusión de su cesión no cuadra en la realidad sevillista.

El Sevilla asume ya el adiós de Vlachodimos

En este sentido, una vez tanteada la situación con el meta y conocidas las pretensiones del Newcastle para un traspaso definitivo, en Nervión, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, ya se han resignado a que el periplo del internacional griego como sevillista tan solo durará una campaña y planifican sin su presencia.

Así, Cordón da por sentada ya la imposibilidad de retener a Vlachodimos y rastrea el mercado para renovar la portería en su totalidad y encontrar un relevo de garantías a sabiendas de que el que llegue será con la carta de libertad, cedido o a muy bajo coste, es decir que no suponga ninguna inversión o mínima para las arcas sevillistas.

Confirman a ED el vivo interés por Diego Conde como relevo a Odysseas

De este modo, como señalan a ED, estas limitaciones provocan que no haya un perfil completamente definido, sujeto a lo que lo ofrezca el mercado en dichas condiciones, pero sí que gustaría la llegada de un portero experimentado como Vlachodimos, con recorrido en la elite y con mando en la retaguardia.

Semblante en el que cuadra a la perfección la opción preferida a día de hoy para Antonio Cordón tal y como afirman con rotundidad a esta redacción. De esa manera, fuentes internas corroboran a ESTADIO Deportivo el vivo interés de Antonio Cordón por Diego Conde, meta del Villarreal que saldrá este verano tras una temporada prácticamente en blanco al ser la tercera opción para Marcelino por detrás de Luiz Júnior, el titular, y Arnau Tenas.

Un traspaso ajustado a las limitaciones sevillistas

De hecho, Conde solo ha disputado un partido y, como apuntaron a este medio desde Villarreal, el club castellonense será transigente con sus exigencias aunque le queden tres años de contrato.

De esta forma, priorizan su salida definitiva por delante de una cesión con opción a compra, es decir, un traspaso a bajo corte sin descartar ,incluso, ya dependiendo de la posición del portero y de sus pretendientes, emplear la misma fórmula que con Danjuma en su pase al Valencia el pasado verano, una venta a coste cero con pluses en función de objetivos para obtener beneficios con su pase.

Cordón, con ventaja para intentar atar a Diego Conde

El Sevilla, como aseguran a ESTADIO Deportivo, parte con la ventaja en esta posible operación de las buenas relaciones que mantiene Cordón con los rectores amarillos, por su pasado en sus oficinas y el acuerdo alcanzado en enero con la cesión con opción a compra de Alfon González.

Obviamente, no es la única opción que manejan en el Sevilla para la portería, porque además llegarán dos porteros a menos que se apueste abiertamente por la promoción definitiva de Alberto Flores, si bien la prioridad es Diego Conde, que a su vez ve con buenos ojos continuar su continuar con su carrera en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras su frenazo en el esplendor de su carrera a los 27 años.

Hay que recordar que Diego Conde ya estuvo en la órbita sevillista en otros mercados, tras despuntar en Segunda con el Leganés.