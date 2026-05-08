Quevedo: "Agarré a Tsartas del rabo y le dije: 'Como me vuelvas a levantar los brazos, te arranco la cabeza'"

El ex futbolista gaditano ha recordado un llamativo episodio que vivió en sus primeras semanas como jugador del Sevilla FC, donde tuvo un agrio enfrentamiento con el que fuese internacional griego

Ambos fueron los héroes del penúltimo ascenso del Sevilla FC a Primera división en 1999. Vassilis Tsartas hizo dos goles en la ida de la promoción ante el Villarreal en El Madrigal (0-2) y 'Mami' Quevedo certificó el objetivo en la vuelta, ante un abarrotado Sánchez-Pizjuán, al hacer de cabeza, a centro precisamente del griego, el único tanto del partido (1-0). Pero la historia entre ambos no comenzó tan bien.

El paso de 'Mami' Quevedo por el Sevilla FC

Así lo ha desvelado el ex futbolista gaditano en 'El Cafelito de Josep Pedrerol', donde ha recordado su paso por el club nervionense entre los años 1998 y 2000, cuando el equipo de nuevo cayó al pozo, subiendo al año siguiente de la mano de Joaquín Caparrós para permanecer desde entonces en la máxima categoría de forma ininterrumpida, algo que ahora peligra seriamente.

Quevedo llegó después cuatro temporadas en el Valladolid y tras jugar 60 partidos con la elástica blanquirroja, en los que anotó siete goles, se marchó al Rayo Vallecano, paso previo a una última campaña en el Cádiz, donde colgó las botas en 2004. Pero en sus primeras semanas como sevillista vivió un episodio muy llamativo, sacando de una manera un tanto particular el carácter que siempre le acompañó en su carrera.

El desencadenante de la discusión con Tsartas

"Me he enfrentado a jugadores. Firmé con el Sevilla y no llevábamos ni un mes de pretemporada. Fuimos a jugar un partido, corté un balón y se lo eché a Tsartas al espacio, pero él lo quería al pie. Me mira y me hace así gestos, levantó los brazos. Total, dije: 'bueno no pasa nada'. Y cuando acaba el partido, nos fuimos a la ducha y estando en pelotas... le cogí por el rabo y le cogí por el cuello y le dije: 'Como me levantes las manos en un campo de fútbol, te arranco la cabeza', y estirándole para arriba. Nunca más", ha desvelado el ex centrocampista.

Pese a ello, Quevedo ha asegurado que eso no impidió que luego tuviese una buena relación con el que fuese internacional heleno y ganador de la Eurocopa, quien en su día desveló que fichó por el Sevilla FC "gracias a un camarero". "Después me llevaba con él excelente. Pero el fútbol es así, llegan muchos jóvenes y tienen que aprender a respetar. Yo creo que ahora los jóvenes no lo hacen", explicó.

La defensa de Marcos Alonso a Tsartas

De lo que no cabe duda es de que Tsartas era un jugador especial. No solo por su tremenda calidad, gracias a lo cual firmó 47 goles y diez asistencias en 149 partidos. Eso, sin embargo, no le libró de tener que ser defendido en el vestuario por Marcos Alonso, por entonces entrenador nervionense, como él mismo reconoció años después. "Cuando escuchó críticas de que yo no defendía, preguntó en la pizarra: ‘¿Alguien aquí puede hacer lo que hace Vasilis en ataque?’. Nadie levantó la mano. ‘Entonces, dejad que él haga lo suyo y vosotros haced lo vuestro’", explicó.

Palos al Atlético de Madrid y Diego Simeone

Por otro lado, 'Mami' Quevedo, que también pasó previamente por el Atlético de Madrid, en la campaña 93/94, se mostró especialmente crítico con el conformismo que en su opinión existe en el seno del club colchonero, señalando directamente a Diego Simeone, de quien dijo que se etapa en el banquillo rojiblanco ya debería haber acabado hace un tiempo.

"Yo me siento ganador, pero el Atlético no gana después. Como dicen: en el Real Madrid te enseñan a ganar y en el Barcelona a jugar al fútbol. En el Atléti, ni una cosa ni la otra. No lo llamaría tanto como el 'pupas', es el Atlético de Madrid, para lo bueno y para lo malo. Yo al 'Cholo' le hubiese puesto un monumento, pero creo que le han sobrado unos años. Lo que le reprocho es que si le gusta jugar defensivo y con gente fuerte físicamente, que no traiga a Baena, Almada, Julián Álvarez... Tráete bicharracos fuertes, portentos, y diré: 'olé, es que está muriendo con sus ideas'. Ya no podemos dar el mensaje de que basta con ser terceros, porque el Atlético ya tiene un gran presupuesto y creo que en los últimos años ha sido el que más dinero se ha gastado en fichajes. Ese mensaje de ser tercero no me gusta. ¿Cómo le puedes decir a un campeón del mundo como Julián Álvarez que basta con quedar tercero? Es que hoy día con la plantilla que tiene, el Atlético juega la Champions sin entrenador", sentenció.