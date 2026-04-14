El legendario Kostas Katsouranis, ahora cazatalentos, visita al Sevilla siguiendo huellas de Vlachodimos y Tsartas: "Este es el camino"

El que fuera campeón de la Eurocopa de 2004 estuvo primero en el Ramón Sánchez-Pizjuán viendo en directo el partido liguero entre Sevilla FC y Atlético de Madrid para luego visitar en profundidad las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios

El Sevilla FC tiene muchísimo nombre allende las fronteras hispalenses, andaluzas e incluso españolas. Ese indudable rastro de grandeza es algo a lo que quizás no se le daba el suficiente mérito en los grandes momentos de la historia reciente de un club que lleva unos años viviendo tiempos grises y tormentosos. Uno de esos lugares lejanos del mapa mundi donde la entidad nervionense goza de gran prestigio e incluso cariño es Grecia. Lo ha demostrado la visita que ha hecho a las instalaciones del club el exinternacional heleno Kostas Katsouranis, quien después de colgar las botas ha trabajado como director deportivo y ahora dirige una academia de jóvenes talentos.

Katsouranis, que fue campeón de la Eurocopa de 2004 con la selección griega, ha seguido las huellas de sus compatriotas Vassilis Tsartas y Odysseas Vlachodimos. Para ello, ha viajado hasta la capital de Andalucía para visitar el Ramón Sánchez-Pizjuán en día de partido, conocer la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y empaparse de la elogiada metodología de trabajo del Sevilla FC para seguir sacando prometedores canteranos que luego aportan arraigo, rendimiento deportivo y futuras plusvalías; ingredientes esenciales en el fútbol de hoy en día y vitales en un contexto de profunda crisis como es el actual.

Los recuerdos de Katsouranis sobre su visita al Sánchez-Pizjuán como futbolistas del AEK Atenas

Konstantinos Katsouranis (46 años) jugaba como defensa y fue internacional con Grecia en 110 ocasiones a lo largo de una carrera que extendió dos décadas, desde 1995 hasta 2015, en clubes como el AEK Atenas, Panathinaikos, PAOK de Salónica, Atromitos o Benfica. Militando en el primero de ellos visitó el Sánchez-Pizjuán para enfrentarse al Sevilla FC en un duelo de la cuarta jornada de la Fase de Grupos del antiguo formato de la Copa de la UEFA. Fue el 2 de diciembre de 2004 y no ha vuelto a Nervión hasta el pasado sábado, cuando vio en directo la victoria liguera contra el Atlético de Madrid.

"El ambiente fue como recordaba cuando viene en 2004 con el AEK. Empujan mucho. Los aficionados ganan partidos aquí. No importa si vas primero o no, es su cultura y eso es muy importante. El otro día necesitaban ganar y lo hicieron. No importa cómo, sólo importan que se llevaron los tres puntos", ha relatado sobre su experiencia en 'La Bombonera' de Nervión.

"Recuerdo mi visita aquí con el AEK porque nos pitaron un penalti en contra en el último minuto. Perdimos 3-2 al final con un gol de Baptista", ha rememorado ante las cámaras del Sevilla FC sobre aquel partido en el que los de Caparrós voltearon un tanto de Liberopoulos con un primer tanto de Julio Baptista y otro de Antoñito que Tziortziopoulos había empatado en la reanudación hasta esa pena máxima de la 'Bestia'.

El cariño que los griegos le tienen al Sevilla FC gracias a Tsartas y un consejo con Vlachodimos

"Sé que en Sevilla quieren muchísimo a Tsartas y eso en Grecia nos hace felices, porque fue un jugador local que hizo una gran trayectoria. Era un magnífico zurdo, inteligente y con una técnica brutal", ha opinado Katsouranis sobre el que fue su compañero en el vestuario del AEK Atenas y de la selección de su país.

También ha tenido palabras de elogios para Vlachodimos, actual internacional heleno que sin duda se quedaría en propiedad si tuviese que tomar la decisión que abordará el club este verano: "Odysseas está haciendo una gran temporada, es titular siempre. Es uno de los mejores jugadores del Sevilla, muy regular en su temporada y me consta que los aficionados lo aprecian mucho".

Kostas Katsouranis estudia el método de la cantera blanquirroja: "El Sevilla FC sabe que este es el camino"

Katsouranis fue secretario técnico y director deportivo de clubes como el Panachaiki de Patras -su localidad natal- y del Niki Volou, entre 2016 y 2021. En la actualidad, dirige una escuela de jóvenes futbolistas y ha visitado la carretera de Utrera para aprender. "Aquí se trabaja para el futuro, para desarrollar jugadores que puedan llegar al primer equipo. Esto es lo importante. El Sevilla entiende muy bien que ése es el camino, no solo ganar el domingo, sino el futuro. Eso es lo que me gusta de la cultura que se tiene aquí".