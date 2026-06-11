30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 12 de junio de 2026

El doble movimiento del Sevilla, con la salida de Gudelj y el fichaje de Juan iglesias, abre la portada de ESTADIO Deportivo de este viernes, con más protagonistas: el estreno del Mundial, Ez Abde, Nobel Mendy y los internacionales Nico Williams y Lamine Yamal

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 12 de junio de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 12 de junio de 2026ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 12 de junio de 2026:

- DESPEDIDA Y FICHAJE

El Sevilla anunció este jueves el adiós definitivo de Nemanja Gudelj después de una reunión en la que decidieron de "mutuo acuerdo" separar los caminos; además, oficializó la incorporación gratis de Juan Iglesias, la segunda para el curso 26/27

- MÉXICO ESTRENA EL MUNDIAL CON VICTORIA (2-0)

El combinado azteca, con Álvaro Fidalgo como titular, da el pistoletazo de salida a la cita mundialista como anfitrión con goles de Quiñones y Raúl Jiménez; el rival terminó con nueve hombres en un partido con hasta tres expulsiones

- DURO REVÉS PARA ABDE Y PROMESA ESPERANZADORA

El extremo se pierde de forma definitiva el Mundial debido a su lesión y reacciona con un mensaje para asegurar que "duele", pero que volverá "más fuerte"

- EL BETIS HACE CAJA CON NOBEL MENDY

El Rayo ejecuta la opción de compra del central y asegura un ingreso que ronda los 3,5 millones

- LAMINE YAMAL Y NICO WILLIAMS, LISTOS

Los dos puntales de la Selección Española trabajan con normalidad y están disponibles

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