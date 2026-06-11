El doble movimiento del Sevilla, con la salida de Gudelj y el fichaje de Juan iglesias, abre la portada de ESTADIO Deportivo de este viernes, con más protagonistas: el estreno del Mundial, Ez Abde, Nobel Mendy y los internacionales Nico Williams y Lamine Yamal

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 12 de junio de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 12 de junio de 2026:

- DESPEDIDA Y FICHAJE

El Sevilla anunció este jueves el adiós definitivo de Nemanja Gudelj después de una reunión en la que decidieron de "mutuo acuerdo" separar los caminos; además, oficializó la incorporación gratis de Juan Iglesias, la segunda para el curso 26/27

- MÉXICO ESTRENA EL MUNDIAL CON VICTORIA (2-0)

El combinado azteca, con Álvaro Fidalgo como titular, da el pistoletazo de salida a la cita mundialista como anfitrión con goles de Quiñones y Raúl Jiménez; el rival terminó con nueve hombres en un partido con hasta tres expulsiones

- DURO REVÉS PARA ABDE Y PROMESA ESPERANZADORA

El extremo se pierde de forma definitiva el Mundial debido a su lesión y reacciona con un mensaje para asegurar que "duele", pero que volverá "más fuerte"

- EL BETIS HACE CAJA CON NOBEL MENDY

El Rayo ejecuta la opción de compra del central y asegura un ingreso que ronda los 3,5 millones

- LAMINE YAMAL Y NICO WILLIAMS, LISTOS

Los dos puntales de la Selección Española trabajan con normalidad y están disponibles