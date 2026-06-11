Novedades con el estado de Nico Williams y Lamine Yamal en la Selección española

La 'Roja' se ejercitó este jueves en el primero de los entrenamientos después de vencer a Perú en el amistoso del pasado martes en territorio azteca. En la sesión dirigida por Luis de la Fuente se pudo ver trabajando junto al resto del grupo a dos de las estrellas de España. El resto de compañeros le recibió con un pasillo de collejas

La Selección española de Luis de la Fuente sigue descontando días para el debut en el Mundial 2026 que recordemos que será el próximo 15 de junio a partir de las 18:00 horas ante Cabo Verde. Antes de que llegue esa fecha, la Selección española tiene aún varios días de entrenamientos y en el de este jueves hubo dos novedades importantes que suponen un alivio para toda España y especialmente para Luis de la Fuente.

Tanto Nico Williams como Lamine Yamal se han ejercitado este jueves junto al resto de sus compañeros después de caer lesionados en el tramo final de LaLiga EA Sports con sus respectivos clubes, Athletic Club y FC Barcelona. Tanto Nico Williams como Lamine Yamal fueron dos apuestas de Luis de la Fuente para el Mundial y el técnico español también apostó por su recuperación a tiempo.

Luis de la Fuente ya tiene de vuelta a Nico Williams y Lamine Yamal

La vuelta a los entrenamientos junto al resto del grupo de Nico Williams y Lamine Yamal es un espaldarazo a la apuesta de Luis de la Fuente. En la sesión de este jueves en Chattanooga, la vuelta al trabajo junto al resto de sus compañeros de Nico Williams y Lamine Yamal fue recibida con el correspondiente pasillo de collejas que solo hace confirmar una vez más el buen ambiente que existe entre los compañeros en la Selección española.

Unai Simón sufre otro pasillo y Rodri Hernández dice 'no'

En la sesión, que parte se emitió a través del canal de la RFEF en X (antes Twitter) también hubo momentos para celebrar el 29 cumpleaños de Unai Simón. En la última Eurocopa que la Selección española ganó hace dos veranos, el jugador del Athletic Club pidió el deseo ganar la competición.

Este mismo jueves, el canal de X de la Selección española instaba al guardameta a repetir la petición para alzarse con el Mundial el próximo 19 de julio. Unai Simón ha sido otro de los que ha 'sufrido' el pasillo de collejas por parte de sus jugadores.

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz

El que no ha querido pasar por ese pasillo ha sido Rodri Hernández quien a pesar de las intentonas del propio Unai Simón por retenerlo. La Selección española ha trabajado en el gimnasio durante 30 minutos antes de saltar al césped de la Baylor School de Chattanooga.

Víctor Muñoz, la única ausencia en la Selección española

Llevaba la Selección española dos días sin ejercitarse y en la vuelta la alegría ha sido sin duda la reaparición junto al resto del grupo de Nico Williams y Lamine Yamal. El que aún no ha podido estar junto a sus compañeros es el jugador de Osasuna, Víctor Muñoz que maneja plazos más prolongados para volver con el grupo y no estará disponible para el debut ante Cabo Verde.