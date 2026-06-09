Lamine Yamal, Nico Williams, Merino... Última hora de la enfermería de España para el inicio del Mundial

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, transmite confianza sobre el estado físico de los tocados y asegura que Nico Williams, Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino, entre otros, llegarán en condiciones óptimas al estreno mundialista

Luis De La Fuente hoy en la rueda de prensaIMAGO

La Selección Española avanza en su preparación para el Mundial 2026 con buenas sensaciones en lo físico y con un mensaje claro desde el banquillo. Luis de la Fuente quiso rebajar cualquier preocupación sobre el estado de sus jugadores y lanzó un aviso directo a la afición: “Todos estarán disponibles”.

El seleccionador compareció ante los medios y se refirió al estado de varios futbolistas que habían generado dudas en los últimos días. Su conclusión fue optimista, asegurando que el grupo llegará al debut mundialista en condiciones.

“Todos estarán disponibles” antes del debut mundialista

De la Fuente fue claro al trasladar un mensaje de calma sobre el estado de la plantilla, especialmente en el caso de los futbolistas que han arrastrado molestias en los últimos días.

El técnico subrayó además que la gestión de cargas está siendo fundamental en esta fase previa a la competición, con el objetivo de minimizar riesgos y asegurar que todos los jugadores lleguen en condiciones óptimas al torneo.

Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz evolucionan bien

El seleccionador también se refirió a tres de los nombres propios de la concentración, Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz, que han seguido un plan específico en las últimas sesiones. De la Fuente se mostró convencido de su evolución y de su presencia en el debut mundialista: “Todos van a estar disponibles en el primer partido; también Nico, Lamine y Víctor, que se han entrenado a tope en Chattanooga”.

El cuerpo técnico considera que su evolución es positiva y que deberían llegar al debut mundialista en condiciones normales de competición.

Rodri y Mikel Merino, piezas clave en la recuperación

Otro de los focos está en Rodri y Mikel Merino, dos jugadores importantes en el esquema de la selección que también han gestionado su carga física durante la concentración.

De la Fuente valoró su progresión y dejó claro que el objetivo es llegar al Mundial con todos los efectivos al máximo nivel.

Un mensaje de tranquilidad para la afición

El seleccionador quiso insistir en el mensaje principal de su comparecencia: la situación está controlada y no hay alarmas en la selección.

El técnico recordó que en este tipo de competiciones es habitual gestionar molestias leves y dosificar esfuerzos en los entrenamientos.

España afina detalles antes del Mundial 2026

Con la fase final de preparación en marcha, España continúa ajustando automatismos y ritmo competitivo de cara al debut mundialista.

De la Fuente considera que el equipo está en un buen momento tanto físico como futbolístico y que la planificación está funcionando según lo previsto.

La Roja, con confianza antes del estreno

El ambiente dentro de la concentración es de optimismo moderado. El cuerpo técnico confía en recuperar al 100% a todos los jugadores y llegar sin contratiempos al primer partido del Mundial 2026.

Las palabras de Luis de la Fuente refuerzan esa sensación: la selección no prevé bajas importantes y afronta el torneo con la plantilla prácticamente al completo.