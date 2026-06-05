Rodri recuerda su gran momento con la Selección española y avisa sobre Lamine Yamal: "Es un animal"

El jugador del Manchester City de la Roja, estuvo presente en el programa de DAZN, 'Revelado'. Repasó su carrera y calificó la Eurocopa que logró con España como el momento "más bonito" de su carrera

Rodri Hernández puede presumir de ser uno de los cuatro futbolistas españoles (dos masculinos y dos femeninos) que tiene en su palmarés personal el Balón de Oro. Rodrí Hernández lo ganó en 2024 después de cuajar una gran temporada con el Manchester City y con la Selección española, con la que logró ese año la Eurocopa.

Precisamente ese título con la Selección española es el que ha calificado como el más bonito de su carrera en el programa de DAZN 'Revelado'. Rodri Hernández repasó toda su carrera, los momentos más bonitos con la Selección española, la figura de Luis de la Fuente y el potencial de un Lamine Yamal con el que confesó tener una gran relación.

La Eurocopa con la Selección española, el mejor momento de Rodri

Rodri confesó que el hecho de que la Selección española no estuviese en las quinielas de las favoritas para alzarse con la Eurocopa de 2024 fue lo que hizo al grupo de Luis de la Fuente sentirse más fuerte: "El momento más bonito de mi carrera. Alcanzar los sueños con tu país es más especial que con tu club. Es impresionante cómo se dio el torneo, cómo el equipo la ganó. No éramos los favoritos y lo que hicimos... Redondea un año especial, único. Puede ser que no nos tuvieran en las quinielas y nos hizo más fuertes". Seguidamente, el jugador de City apuntó a que esa Eurocopa demostró la ambición de la Selección española: "Sabíamos que éramos los mejores, pero había que demostrarlo. Así fue. Esa Eurocopa habla de la ambición de la Selección".

El momento clave de la Selección española en la Eurocopa de 2024 según Rodri

Rodri habló del triunfo ante Alemania, anfitriona del torneo en 2024, como punto clave para terminar de creerse con posibilidades de ganar la Eurocopa hace dos años: "Luego vas viendo que superas a Francia, Alemania en su casa. Alemania en casa fue cuando nos convencimos de que si ganábamos a los anfitriones y como lo hicimos, podíamos aspirar. Ganamos con solvencia, ganamos todos los partidos del torneo. Habla de lo que fue para nosotros".

Lamine Yamal: un animal que ganará el Balón de Oro según Rodri

Rodri ejerció de veterano de la Selección española a la hora de hablar de Lamine Yamal como un jugador de futuro pero con un gran presente. Además Rodri confesó que el jugador del Barcelona es un chico fantástico: "Dos jugadores españoles, uno de presente y otro de futuro. Ya es un presente, pero con el futuro que tiene por delante. Impresionante. Algún día levantará el Balón de Oro, es un animal. Es un chico espectacular. Tengo muy buena relación con él. La gente no lo conoce tanto. Invitaría a la gente a que le conociera. Es un chico fantástico".

Prosiguió Rodri elogiando los valores de Lamine Yamal, que tan solo tiene 18 años: "No, creo que los jugadores de la dimensión de él, que tienen esa capacidad y que son únicos, tienen esa repercusión tanto para lo bueno como para lo malo. Tienes que vivir con ello. La madurez que tiene. En algunas cosas tiene una imagen que no es la real. Es un chico fantástico. Tiene unos valores sorprendentes para su edad".

La figura clave de Luis de la Fuente para Rodri en la Selección española

El jugador de España y del Manchester City elogió al técnico Luis de la Fuente que en su momento quiso contar con el centrocampista para ir con la Sub 19. Calificó al seleccionador como de inmejorable para la Roja: "Él me llevó con 18 a la sub-19 y fuimos campeones de Europa. Es una persona a la que le debo mucho, confió siempre en mí. Hemos ido de la mano siempre que hemos estado juntos. Para la Selección es inmejorable. Nos ha dado ese plus que necesitábamos para ganar. Tengo la sensación de que muchas veces no necesitamos hablar y sabemos lo que queremos el uno del otro y la confianza que tenemos".

Por último, transmitió un mensaje de confianza para que tanto él como Luis de la Fuente transmitan lo que hay que hacer para ganar el Mundial: "El capitán y el seleccionador son fundamentales para trasladar la dirección que debe llevar el equipo. Sabemos qué tenemos que hacer para ganar ese Mundial".