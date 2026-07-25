Víctor Orta lo descubrió, lo quiso para el Sevilla y ahora hace saltar la banca: un fichaje de 80 millones de euros

En su primer verano en Nervión, en el que aún se pudieron invertir 32 millones en fichajes, el hoy director deportivo del Valladolid quiso firmar a Summerville, al que él mismo había fichado muy joven para el Leeds United

Las vueltas que da el mercado. Ahí anda el Sevilla FC, buscando fichajes a coste cero una vez más, después de que el pasado año solo se gastase 250.00 euros en la cesión de Batista Mendy. Las grandes inversiones han pasado a la historia en Nervión, que vivió su último verano con algo de poderío económico en 2023, el primero de Víctor Orta al frente de la planificación blanquirroja.

El último verano con 'cash' en Nervión

El madrileño, ahora en el Valladolid, pudo firmar a Lukébakio y Sow por 10 millones de euros cada uno, ejerciéndose además la opción de compra de 12 por Badé. Venía el que fuese pupilo de Monchi en el propio club nervionense de descender con el Leeds United tras una pobre temporada que apenas dejó noticias positivas en Ellan Road, entre ellas la irrupción de Crysencio Summerville.

La fuerte apuesta de Víctor Orta por Summerville

El extremo neerlandés, que ese mismo verano disputó el Europeo sub 21, fue descubierto por el ex director deportivo sevillista tres años antes. Apostó fuerte para firmarlo con solo 18 años y pagar 6 millones por su traspaso al Feyenoord (que lo había cedido los dos últimos cursos al Dordrecht y el ADO Den Haag), incorporándose de primeras al filial del conjunto inglés, con el que hizo 14 goles y 12 asistencias en 30 partidos.

Esos números permitieron al futbolista nacido en Rotterdam dar el salto muy joven a la Premier League, firmando cuatro goles y tres asistencias en 24 choques en la campaña de su debut. Unos números que, sin ser brillantes, le colocaron en la órbita de varios equipos, entre ellos el Sevilla FC, dada la presencia de Víctor Orta, que podía significar una importante baza para convencerlo.

Pero ya por entonces, la cotización del jugador de origen surinamés era elevada (15 millones de euros según Transfermarkt). Y tampoco la economía sevillista alcanzaba para grandes dispendios. Finalmente, el Leeds United lo retuvo pese al descenso y al verano siguiente ya lo vendió por casi 30 millones al West Ham. Aunque el que ha dado el 'pelotazo' ha sido el club londinense. Casualmente, también tras descender, lo que no ha impedido que el neerlandés brille, con siete goles y cinco asistencias en 33 choques.

El Al Hilal puede llegar a pagar 80 millones de euros

Ayer mismo se hizo oficial que Summerville, después de un buen Mundial con Países Bajos (dos goles y dos asistencias), se ha convertido en nuevo jugador del Al Hilal de Arabía Saudí, que ha pagado 64,5 millones en una operación que puede irse hasta los 80 kilos con las famosas variables tan habituales ya en cada traspaso.

La Roma parecía el mejor colocado para hacerse con el extremo, llegando a presentar una oferta de 46 millones. Pero una vez más la Saudi Pro League ha hecho saltar la banca, llevándose a uno de los mayores talentos europeos gracias al suculento contrato que le ha puesto por delante para las cuatro próximas temporadas, hasta 2030. Así, ahora jugará junto a Benzema y Malcom en el equipo más laureado del país árabe, tres años después de haber podido aterrizar en el Sevilla FC. Las vueltas que da el mercado.