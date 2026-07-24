García Plaza propone y José Ignacio Navarro responde: toca a un mediocentro fuera de LaLiga

Consciente de la necesidad existente en la parcela ancha (como en casi todas las líneas), el técnico del Sevilla FC ha solicitado el fichaje de un centrocampista experimentado

El Sevilla FC ha dejado patente en sus tres amistosos disputados que aún tiene mucho trabajo por delante para conformar una plantilla competitiva que pueda cumplir el objetivo trazado para la 26/27, que no es otro que no sufrir tanto como esta pasada campaña. Entre lesionados y descartados, Luis García Plaza está tirando de jóvenes del filial para completar unos partidos de preparación que están poniendo de manifiesto todas las carencias existentes, más allá de la falta de gol (solo ha hecho uno y de penalti).

Pendiente aún de la 'operación salida' para avanzar en la planificación

Después de que ya se hayan producido nueve bajas con respecto al curso anterior, la 'operación salida' sigue siendo crucial para abrir hueco en el estrechísimo margen salarial del plantel. Así, nombres como los de Ejuke, que no viajó a Córdoba para resolver su futuro, Rubén Vargas u Oso (sin olvidar a Juanlu) aparecen como posibles nuevas fuentes de ingresos tras el traspaso de Akor Adams y el importante ahorro que ha producido la marcha de Nianzou. Todo está en venta si llega la oferta correcta. Pero luego habrá que acudir al mercado para buscar relevos.

De momento, la cuenta hace tiempo que se paró en tres fichajes, más el regreso de Vlachodimos. Y eso que los de Juan Iglesias y Sangante ya habían sido atados por Antonio Cordón antes de marcharse. Con José Ignacio Navarro al frente, la única cara nueva ha sido la de Jon Guridi, que llegó por expreso deseo del técnico madrileño, que lo conoce bien de su etapa en el Deportivo Alavés y lo llamó personalmente para convencerlo.

La implicación de Luis García Plaza

Luis García Plaza está tomando parte en la planificación y ya ha dejado claro también a José Ignacio Navarro que necesita dos delanteros, como ha informado ESTADIO Deportivo, trazando el perfil deseado. También se espera la llegada de Julio Díaz para el lateral zurdo y hacen falta igualmente extremos. Pero el preparador sevillista sabe desde el primer día que otro de los puestos clave que debe ser reforzado es el centro del campo.

Aparte de Guridi, el entrenador madrileño ha solicitado el fichaje de un mediocentro experimentado y el director deportivo ya ha tocado para ello a un futbolista que no milita en LaLiga, según ha informado el periodista Matteo Moretto, que no ha revelado la identidad de ese posible refuerzo sevillista.

Las alternativas en el centro del campo

En este sentido, han sonado jugadores como Pablo Martínez, que sigue sin equipo tras no renovar con el Levante, o el joven Stefan Bajcetic, que acaba de recuperarse de una larga lesión y solo tiene un año más de contrato con el Liverpool. Pero puede que sea un 'tapado' el que acabe apuntalando una zona ancha donde también se esperaba hacer caja con Lucien Agoumé, por el que no han llegado las ofertas que se preveían.

Junto al francés y el citado Guridi, las únicas alternativas que quedan son el mundialista Djibril Sow, que aún no ha regresado de sus vacaciones y cuyo futuro tampoco está nada claro, y el canterano Manu Bueno, que apenas jugó el pasado curso. No hay más cera de la que arde tras las salidas de Batista Mendy, que ha regresado al Tarbzonspor, y el capitán Nemanja Gudelj, que venía actuando ya más como central (huelga decir que con Joan Jordán no se cuenta). Por ello, urge apuntalar un puesto que ya la pasada campaña no estuvo a la altura y el técnico tiene claro lo que quiere. Ahora habrá que ver lo que puede traerle José Ignacio Navarro con su ajustadísima economía.