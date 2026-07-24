Se pone a la cola por si Bryan Zaragoza y Tsygankov pasan de oportunidades a gangas

Decidido a monetizar las salidas de Ejuke y Vargas, José Ignacio Navarro escucha también ofertas por Juanlu y Alfon, por lo que la necesidad de extremos puede agudizarse con el paso de los días; como siempre, cedidos o libres tienen prioridad dentro de la economía de guerra blanquirroja

El Sevilla FC, que ya ha vendido a Tanguy Nianzou y Akor Adams, seguirá escuchando ofertas por casi todos sus efectivos, ya que la prioridad sigue siendo reducir la ingente deuda acumulada e ir equilibrando la balanza del LCPD de LaLiga. Y una de las demarcaciones subrayadas en rojo por José Ignacio Navarro es la de extremo. Terminó contrato y no renovó Adnan Januzaj, mientras que Chidera Ejuke tiene cierto mercado en Alemania y Europa del Este, manejando alguna propuesta interesante, razón por la que se quedó sin convocar ante el Córdoba CF. Además, Rubén Vargas, Juanlu Sánchez y Alfon González están en el mercado.

Podría quedarse, por ende, muy 'cojo' el conjunto nervionense por los flancos de su ataque, circunstancia que obliga a los técnicos blanquirrojos a estar pendiente de las oportunidades de mercado que vayan surgiendo. Dos de ellas son Bryan Zaragoza y Viktor Tsygankov. El costasoleño, diestro que prefiere percutir desde la izquierda, no tiene sitio en el Bayern de Múnich y tampoco seguirá en la Roma. Según 'Bild', tanto RCD Espanyol como Sevilla FC están pendientes de su futuro, que pasa inevitablemente en ambos casos por otro préstamo, asumiendo los bávaros parte de su ficha. El ucraniano, mientras tanto, aprieta para que el Girona FC le libere.

En busca de relanzarse como en Pamplona

Con tres años más de contrato en Alemania y tres millones de euros de salario, Bryan Zaragoza busca un destino donde brillar a la altura de lo que hizo con el CA Osasuna, pues ni con el RC Celta ni con los 'giallorossi' ha conseguido afianzarse. Un regreso al Málaga CF está sobre la mesa, habiendo casi descartado el Bayern recuperar los 13 millones que invirtió, más allá de los 3,5 millones que ha ingresado por sus cesiones. Quien se preste a remunerar esa operación y asuma más porcentaje de sus emolumentos tendría a priori ventaja. En Nervión están a la expectativa por si el asunto puede cuadrarles próximamente.

Tasado en 10 millones, el zurdo pide la carta de libertad

Con un sueldo similar al de Bryan Zaragoza, el Girona FC ha rebajado sus pretensiones iniciales por Viktor Tsygankov, tasado inicialmente en 20 millones de euros y que saldría ahora por 10 millones, cinco menos del valor de mercado que le atribuye la web especializada 'Transfermarkt'. El Sevilla FC sigue de cerca los pasos que vaya dando este zurdo que parte de la banda derecha para tratar de convencerle si acaba saliéndose con la suya, que no es otra que obtener la carta de libertad a cambio de perdonar todo o parte de su último año de contrato. El RCD Espanyol vigila también al ucraniano, con propuestas de Ajax y Trabzonspor, pero con el deseo de continuar en LaLiga.

Miguel Sierra, preparado para el relevo

Autor del único gol del Sevilla FC esta pretemporada, el del triunfo ante el Juventud de Torremolinos, Miguel Sierra afronta a sus 22 años recién cumplidos una gran oportunidad de consolidarse entre los mayores. El zurdo presenta unas credenciales interesantes por su golpeo, calidad y capacidad de percutir con diagonales por dentro desde la derecha. Ya ha disputado cinco partidos con la primera plantilla y acumula otras doce citaciones. Aunque pide refuerzos ahí, a Luis García Plaza le convence el granadino como complemento en ataque, lo que está demostrando este verano incluyéndole en muchas alineaciones con los presuntos titulares.