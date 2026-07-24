Gabriel Suazo, capitán del Sevilla: el futuro de Oso, la competencia en el lateral zurdo y su relación con Luis García Plaza

El experimentado futbolista chileno muestra su "orgullo" por portar un brazalete que ya viene luciendo de manera habitual con su selección y demuestra con sus palabras que, más allá de llevar la cinta o no, siempre ejerce ese rol en el vestuario sevillista

El Sevilla FC se hecho con el IV Trofeo Puertas de Córdoba en la noche de este jueves, después de vencer al Córdoba CF en la tanda de penaltis (0-0 y 4-5) en la que se ha decidido el tercer amistoso de pretemporada del club nervionense. El saldo es de una victoria ante el Juventud Torremolinos (1-0), una derrota con el KS Cracovia (1-0) y el empate de hoy que se ha decidido desde los once metros. Todo ello, con sólo un gol a favor aunque también con una única diana en contra. Al término del choque, Gabriel Suazo ha atendido a los medios de comunicación para expresar sus sensaciones.

El lateral izquierdo chileno, que jugó toda la segunda mitad, volvió a lucir el brazalete de capitán y ejerció como tal en su posterior comparecencia. En ella, elogió el empuje de los numerosos canteranos desplazados (15 de los 24 convocados) y analizó la competencia en un lateral izquierdo en el que Adrià Pedrosa saldrá para que pueda llegar Julio Díaz. En este sentido, Suazo aseguró que si Oso se queda, además de ser un rival directo por la titularidad, puede ser un gran compañero para formar tándem en el carril zurdo.

Gabriel Suazo analiza el Córdoba CF - Sevilla FC

"Seguimos cogiendo ritmo todos. Muy orgulloso, también, de los jugadores canteranos. Demostraron en la primera parte que pueden competir, que quieren ganarse un lugar en el primer equipo y me alegro mucho por ellos, creo que compitieron de muy buena forma, tuvieron ocasiones también incluso para ponerse en ventaja".

"Luego, en la segunda parte, nosotros también seguimos cogiendo ritmo. Creamos oportunidades de gol y, aunque nos faltó concretar un poco arriba, sinceramente creo que fue un gran partido. Dimos un buen paso para seguir creciendo y, ya mañana, a volver a entrenar y a seguir mejorando poco a poco de cara a LaLiga".

Agradecido por poder llevar el brazalete de capitán

"La primera palabra que se me viene a la cabeza es orgullo. Es felicidad. Siempre digo que yo en ningún lugar donde voy exijo ni impongo algo, al contrario, voy a ser uno más del grupo, a ser feliz, a ayudar a mis compañeros y eso es lo mismo que estoy haciendo desde la temporada anterior. Si esta decisión continúa, yo estoy feliz y orgulloso de poder representar a esta institución que me ha abierto los brazos en España".

"Si bien llevo solamente un año acá, me siento muy identificado con el fútbol de acá, con la gente, cómo lo vive, cómo vibra con todo esto... Me trae muchos recuerdos de mi pasado en Colo Colo, por cómo se siente el fútbol. La verdad es que me enorgullece mucho poder estar representando a este gran club".

Sensaciones para la temporada 2026/2027

"El objetivo primero es ir creciendo, ir mejorando paso a paso. Poco a poco, vamos entendiendo cada vez más la idea que va transmitiendo el míster. La temporada anterior llegó en un momento difícil del club en donde tenía que sacar una situación adelante y lo conseguimos entre todos juntos. Ahora ya vamos cogiendo aún más su idea y obviamente el objetivo de esta temporada es no sufrir, no pasar los momentos difíciles que tuvimos el año pasado".

"Queremos dar mucha alegrías a nuestra hinchada, queremos que nuestro Sevilla vuelva donde tiene que estar. Poco a poco, paso a paso, sin ponernos objetivos de aquí a finales de temporada. Al contrario, tenemos que ponernos objetivos cortos de partidos, de ir marcando goles, de ir manteniendo el cero en nuestro arco... Con esos pasos claros podemos conseguir mejores cosas para nuestro club".

El futuro de Oso y la competencia en el carril izquierdo

"Yo con Oso me entiendo muy bien, si bien cumplimos una función quizás parecida, somos perfiles totalmente distintos y me alegro mucho de cómo está rindiendo él desde la temporada anterior. Siempre conversamos mucho, compartimos posición y me alegro mucho de poder compartir con él también dentro de la cancha", ha declarado, sin mojarse mucho a la pregunta de si le gustaría que continuase este curso.

"Oso es un gran jugador, es una gran persona y espero que le siga yendo increíble a él y a nuestro club", ha manifestado de manera abierta Suazo, que ha insistido en esa opción de jugar con el canterano por delante en un puesto para el que el Sevilla FC también mantiene negociaciones con Julio Díaz (Atlético de Madrid) a la espera de que Adrià Pedrosa encuentre equipo. El catalán, de hecho, ni siquiera viajó a Córdoba.

La relación entre Gabriel Suazo y Luis García Plaza

"Muy bien. Lo dije anteriormente: la temporada anterior vino para agarrar un fierro caliente, como decimos en mi país. Era un momento muy difícil y no cualquiera tomaba esa decisión de venir. Él vino a este tremendo club en una situación muy complicada y supimos sacarlo adelante con jerarquía y trabajando".

"Hoy cada vez más entendemos mejor su funcionamiento, su forma de ver el fútbol, su forma de intentar ganar los partidos. Estamos creando nuestra identidad, queremos volver a enamorar a nuestros sevillistas. Con el juego, con la actitud, con las ganas... que ellos vean que dentro de la cancha somos unos hinchas más dejando todo en cada partido".