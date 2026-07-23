El argumento del Real Madrid para decir 'no' a la oferta del Betis por Gonzalo

La propuesta verdiblanca era interesante para el delantero, pero la misma pasaba por una cesión y en el Santiago Bernabéu solo contemplan en estos momentos un traspaso que les permita seguir manteniendo cierto control sobre su futuro

El Real Betis tiene como gran prioridad el fichaje de un delantero de garantías que compita con Cucho Hernández, tras las salidas de Bakambu y Chimy Ávila, y Manu Fajardo ha estrechado el cerco sobre Kévin Denkey, como ha informado hoy mismo ESTADIO Deportivo. En las oficinas de La Cartuja preparan una oferta parea tratar de convencer al FC Cincinatti estadounidense, después de que el director deportivo verdiblanco haya manejado una amplia lista de alternativas (Dovbyk, Franculino Djú o Fábio Silva) que no han cuajado por diferentes circunstancias.

El interés del Real Betis no es nuevo

Ese mismo es el caso del madridista Gonzalo García, cuyo nombre ya salió a la palestra a mediados del pasado mes de junio, en plenas negociaciones con el Real Madrid por su ex compañero Fran García. Aunque, en realidad, el interés en el ariete madrileño de 22 años viene de lejos. De hecho, ya estuvo en la agenda bética el pasado verano, tras su explosión en el Mundial de Clubes, donde logró cuatro goles en seis partidos.

Los números de Gonzalo García

Entonces se apostó por su continuidad en la 'casa blanca', donde no le ha sido fácil contar con las oportunidades deseadas en esta última campaña. Habitual suplente, ha participado en 39 encuentros entre todas las competiciones, para jugar un total de 1.471 minutos y anotar 8 goles, tres de ellos, precisamente, en el partido disputado en el Santiago Bernabéu ante los de Pellegrini. Pero a la presencia de Mbappé se suma este curso el regreso de Endrick y eso deja a Gonzalo entre la espada y la pared.

El Real Madrid solo quiere vender el 50% del pase

Según ha informado la periodista Arancha Rodríguez en 'El Partizado de Cope', el internacional absoluto (debutó en el amistoso ante Irak previo al Mundial) ha tenido sobre la mesa una interesante oferta del Real Betis, pero la misma consistía en una cesión y dicha vía ha sido descartada por el Real Madrid. El club encabezado por Florentino Pérez prefiere un traspaso, guardándose el 50% de su pase (como ha hecho con Fran García), para sortear también así la nueva normativa de la Federación que restringe bastante el número de préstamos permitidos.

El Fulham de Arbelola, el principal interesado

La entidad heliopolitana estaba dispuesta a realizar un esfuerzo por el canterano blanco, pero las pretensiones del conjunto madridista (que ha llegado a tasarlo en 60 millones) han cerrado esa puerta y han llevado a Fajardo a acelerar por Denkey. Mientras tanto, a Gonzalo no le faltan pretendientes. Ya fue relacionado con la Real Sociedad y también con el Como italiano, pero en las últimas horas es el Fulham el que ha aparecido con más fuerza.

Gonzalo se lo sigue pensando tras su charla con Mourinho

El conjunto inglés cuenta con la baza de tener en su banquillo a Álvaro Arbeloa, que supo sacar el máximo rendimiento de Gonzalo en 'La Fábrica'. Pero antes de lanzar una propuesta para hacerse con sus servicios en propiedad, obviamente, quiere conseguir el 'sí' definitivo del jugador, que ha tenido con Mourinho la charla que deseaba y se sigue entrenando con normalidad a sus órdenes.

El técnico portugués le ha comunicado que sí entra en sus planes, pero no le puede garantizar un determinado número de minutos, pues su rol apunta a ser de nuevo secundario. Por ello, tampoco se cerrará en banda a su salida y será el propio Gonzalo el que tenga voz y voto en su futuro, aguardando a su decisión un Fulham que también pretende hacerse con la cesión del argentino Mastantuono, quien sí saldrá seguro del Real Madrid.