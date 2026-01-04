Real Madrid 5-1 Betis: Doloroso castigo por presentarse tarde y sin identidad en el Santiago Bernabéu

El Betis, que no reaccionó hasta el 3-0, arrancó 2026 con una derrota abultada contra el Real Madrid tras regalarle casi una hora de partido con escasa presencia y errores groseros

El Santiago Bernabéu exige puntualidad y el Betis se presentó con sumo retraso a la primera cita del año ante un Real Madrid que lo castigó con dureza a balón parado y con una goleada (5-1) que no pudo maquillar pese a la reacción tardía en la segunda mitad.

Porque los de Pellegrini le otorgaron demasiadas facilidades en el primer acto y en el arranque del segundo, sin presencia y fallos groseros en la marca para regalarle al canterano Gonzalo García la noche soñada con un triplete.

El Betis no se personó hasta el 3-0, cuando amagó con un milagro que no suelen producirse en Chamartín cuando se brinda tanto tiempo de superioridad al Real Madrid.

Pellegrini repitió el once del Getafe

Así las cosas, Pellegrini, sin los internacionales ni Isco pero con Antony recuperado de sus molestias, apostó por el mismo once de la exhibición contra el Getafe, por lo que mantuvo a Ángel Ortiz en la banda derecha y Aitor Ruibal como extremo izquierdo en detrimento de Rodrigo Riquelme. Por ende, prolongó la dinámica como suplente de Lo Celso, con Marc Roca y Deossa por detrás de Pablo Fornals.

Enfrente Xabi Alonso se decantó por Gonzalo García para suplir al lesionado Mbappé para formar un tridente arriba junto a Rodrygo y Vinicius, a la par que devolvió once de Fede Valverde y Álvaro Carreras en los laterales.

El Betis, superado en la primera mitad con Vinicius lanzado

Con estas piezas sobre el tablero, el Real Madrid arrancó con ímpetu, sobre todo, impulsado por las arrancadas de Vinicius, que desbordó en dos ocasiones consecutivas a Ángel Ortiz: la primera terminó con un obús fuera de Fede Valverde y la segunda con la petición de penalti del canterano al brasileño, si bien ni el colegiado ni el VAR consideraron nada punible. Entre medias, el Betis respondió con una acción combinativa sin finalización, reflejo de que a los verdiblancos les costaba circular bajo la presión elevada y el mayor control de los blancos, más entonados en el primer cuarto de hora.

Este acecho le permitió al Real Madrid instalarse en los aledaños del área verdiblanca y percutir por ambas bandas, si bien la solidez visitante por dentro impedía que este dominio se tradujera en ocasiones más allá de lanzamientos lejanos como el de Rodrygo en el 17'.

Error en la marca de Ricardo Rodríguez y gol de Gonzalo García

Sin embargo, los de Pellegrini perdían el balón demasiado rápido y en zonas de peligro por su superioridad en la medular y tanta presencia anfitriona en campo heliopolitano se tradujo en el primer tanto del Real Madrid con cabezazo de Gonzalo García en el 20': lanzamiento de falta de Rodrygo, pésima marca de Ricardo Rodríguez y premio justo para los locales, más metidos desde el inicio.

Respondió de inmediato el Betis con dos lanzamientos desde la larga distancia de Antony Deossa, pero quedó en un tímido paréntesis ante un Real Madrid que continuaba rompiendo con Vinicius ante un Ángel Ortiz ya con amarilla y con acumulación de hombres en posiciones adelantadas, con pasos al frente de Camavinga y Tchouaméni.

El Betis solo consiguió sacudirse el monólogo madridista en contragolpes contados por los escasos robos en la medular, como la protagonizada por Antony que terminó con disparo lejano de Deossa. Este arreón sirvió como señal de vida de los verdiblancos, que pidieron penalti por un derribo a Bartra y terminaron el primer tiempo en terreno localm hasta el punto de que Valverde evitó el empate en un pase de la muerte de Fornals. Aun así, el el Betis requería cambios en el descanso para confirmar esta reacción.

Cambio al descanso de Pellegrini y gol inmediato del Real Madrid

Como se esperaba, el míster chileno agitó el árbitro tras la vuelta de vestuarios con las entradas de Bellerín y lo Celso por Ángel Ortiz y Deossa, pero no hubo tiempo para que surtiera efecto, pues en el 49' Gonzalo García recibía en la frontal entre Bartra y Natan y armaba una volea imposible para Álvaro Valles.

Mazazo para el Betis que acusó enormemente, tanto que cinco minutos después, otro error en la marca permitió a Asencio anotar el tercero a la salida de un córner botado por Rodrygo. 3-0 en el 55' y partido prácticamente resuelto con el riesgo de que pudiera caer una goleada por la descomposición verdiblanca, evitando el cuarto inmediatamente después Valles.

No obstante, los de Pellegrini se recompusieron lo justo aprovechando la marcha menos de los locales y Lo Celso acarició el 3-1 con un lanzamiento de falta a la madera. Así, se sucedieron varias ocasiones seguidas, hasta que Cucho Hernández logró recortar distancias en el 65' al driblar a Courtois con maestría y no fue un acto de maquillaje sino un intento real de reacción como demostraron dos acciones posteriores. Primera una contra con entrada en el área de Antony malograda por el meta belga y después un espectacular lanzamiento de Riquelme estrellado en la madera.

Sin embargo, la respuesta enérgica del Betis se acabó en el 80' cuando Güler le cogió la espalda a Bartra y sirvió atrás para que Gonzalo firmara su triplete con un remate de tacón en una maniobra de mucho nivel. Punto y final para un primer partido del año en el que el Betis reaccionó demasiado tarde y con casi todo perdido para finalmente terminar goleado con el 5-1 de Fran García.

Ficha técnica:

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger (Mendy, m.89), Carreras; Tchouaméni (Ceballos, m.81), Camavinga, Bellingham; Rodrygo (Güler, m.77), Vinícius (Mastantuono, m.77) y Gonzalo (Fran García, m.89).

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz (Bellerín, m.46), Bartra, Natan, Ricardo; Deossa (Lo Celso, m.46), Marc Roca (Altimira, m.67); Antony (Pablo García, m.88), Fornals, Ruibal (Riquelme, m.67); y Cucho Hernández.

Goles: 1-0, m.20: Gonzalo. 2-0, m.50: Gonzalo. 3-0, m.56: Asencio. 3-1, m.66: Cucho Hernández. 4-1, m.83: Gonzalo. 5-1, m.93: Fran García.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó a Vinícius por el Real Madrid; y a Ángel Ortiz por el Real Betis.

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga, disputado en el Santiago Bernabéu ante 75.190 espectadores.