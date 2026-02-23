La Prórroga de Estadio Deportivo 3x24: Altimira, Almeyda, Betis, Arbeloa, Ceballos...

Programa número veinticuatro de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con Álvaro Palomo y Jesús Galiano como invitamos. La victoria del Sevilla, el empate del Betis, la primera derrota de Arbeloa en liga o la sorprendente racha como visitante del Elche, protagonistas del programa.

Este programa es el número 118, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante la Eurocopa de 2024 en Alemania, la cual acabó ganando la selección española. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. Además, puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo. Además, el programa se puede escuchar a través de la radio convencional, los lunes a las 24:00 horas en el 90.4 FM de NEO FM, dial donde también emiten varias redifusiones del programa a lo largo de la semana.