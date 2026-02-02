La Prórroga de Estadio Deportivo 3x21: Bordalás, Joan Jordán, Álvaro Fidalgo...

Programa número veintiuno de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con la participación de Álvaro Palomo y Javier Jiménez como invitados. El triunfo del Betis, el fichaje de Fidalgo, la puntería del Barça, la situación de Joan Jordan o los pitos a Bordalás, protagonistas del programa de hoy.

Comenzamos hablando del triunfo del Betis en La Cartuja ante el Valencia CF (2-1), destacando la buena dinámica del equipo de Pellegrini, que le está recortando puntos al Villarreal de Marcelino García Toral en la pelea por la Champions. También valoramos el fracaso que supondría que el 'submarino amarillo' no entrase en la máxima competición continental, dada la mala Fase Liga de la Liga de la Campeones. Además, hablamos del fichaje de Álvaro Fidalgo por parte del conjunto verdiblanco, así como la posibilidad de una hipotética salida en forma de cesión de Pablo García.

Por otro lado, comentamos los pitos a José Bordalás en el estadio del Getafe, el viaje de Antonio Cordón con el Sevilla a Mallorca, la decisión de seguir en el club de Nervión de Joan Jordán o la de Mariano Díaz en el Alavés.

También charlamos sobre la opción de que Emery entrena al Real Madrid o la poca efectividad del Barcelona en ataque, ya que en Elche disparó 30 veces y sólo anotó tres goles.

