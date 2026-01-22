La razón por la que Álex Remiro es el tercer portero de De la Fuente y el problema de Joan García con Unai Simón: "No está para ir como tercero, sino como titular"

Debatimos en La Prórroga de ESTADIO Deportivo sobre la portería de la selección española y cómo Álex Remiro trata de ponérselo complicado al seleccionador y a la opinión pública, con su partidazo ante el Barcelona de Joan García

Se aprieta el debate sobre la portería de la Selección española, con Joan García demostrando bajo el arco del FC Barcelona que, como ya hizo el curso pasado con el RCD Espanyol, merece ser llamado por Luis de la Fuente.

Con Unai Simón como titularísimo con España ante los ojos del seleccionador y David Raya rindiendo a un excelente nivel en la Premier, el eslabón más débil de cara a futuras convocatorias se antoja Álex Remiro, quien este pasado fin de semana brilló sobremanera en la victoria de su equipo, la Real Sociedad, precisamente ante el FC Barcelona de Joan García.

Ninguno de los arqueros quiere perder el tren de la Roja. Tampoco un Álex Remiro que, a pesar de contar con el cartel de tercer portero, juega con un papel muy importante por su personalidad y su relación con el resto del combinado al que le ha dado forma Luis de la Fuente. Una faceta fuera del verde que juega, también, a favor del portero de la Real Sociedad.

El tercer portero de España: ¿Álex Remiro o Joan García?

Sobre ello debatimos en ESTADIO Deportivo durante el último programa de La Prórroga de ESTADIO Deportivo, donde Óscar Murillo y Alejandro Sáez, quien firma este artículo. “Por un partido no se puede…”, comenta Murillo, quien considera que Luis de la Fuente tiene cerrado su grupo y que ahí es complicado hacerse un hueco: “Está claro que el titular es Unai Simón y que, salvo lesión, no va a cambiar. Luego estás viendo a David Raya en la Premier… Está superando el nivel, probablemente, de Unai Simón. Pero ese no lo va a tocar (Luis de la Fuente). Yo no creo, si mantuvo a Morata como estaba, va a mantener a Unai Simón porque es su portero de confianza desde las inferiores”.

Y proseguía Óscar Murillo: “David Raya tiene que ir porque yo, que no sigo mucho la Premier, estoy harto de ver ‘highlights’ de paradones espectaculares. Es el portero que, seguramente, esté a mejor nivel, mientras que entre Remiro y Joan García, es que Joan García es todo en los partidos. Remiro ha hecho un gran partido esta vez contra el Barça, pero no destaca habitualmente. De hecho, la Real Sociedad ha tenido que cambiar a entrenador y está bastante descolgada”.

Alejandro Sáez, por su parte, considera que Luis de la Fuente “está obligado a convocarlo, a llamarlo”, aunque eso sí, advierte un servidor: “El problema es que Joan García no está para ir como tercer portero, está para ir como titular realmente. Pero bueno, tendrá que convocarlo primero y que ya luego, en los entrenamientos, intente luchar esa primera plaza, que en teoría se le resiste porque Luis de la Fuente tiene a su equipo hecho, que también lo veo bien eso. Antiguamente las selecciones, bueno y muchos seleccionadores hoy día, llevan en función del rendimiento de cada convocatoria, de cada momento, y así no hace esto un equipo”.

Por ello, apostilla Alejandro Sáez: “Esa idea de Luis de la Fuente yo creo que ha calado muy bien en España y eso yo no lo cambiaría. Que Unai Simón parte con esa cierta ventaja, pero bueno, luego a la hora de entrenar cuando estén los tres juntos, pues que ya poco a poco Luis de la Fuente resuelva las dudas y saque sus propias conclusiones”.