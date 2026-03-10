Alcaraz - Ruud: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de octavos de Carlos Alcaraz en el Indian Wells

El murciano ya se prepara para su duelo en octavos de final del Indian Wells contra Ruud

Carlos Alcaraz ya tiene el billete de los octavos de final en el bolsillo. Tras despachar con autoridad a Arthur Rinderknech, el murciano ha conseguido llegar a esta fase en el Indian Wells por quinta vez consecutiva. Aunque el francés no se lo puso fácil, ya que comenzó ganando en un ajustado primer set en el que la balanza se podía haber tornado para cualquiera. Aunque el de El Palmar supo remontar con solvencia tras ese sufrimiento inicial, demostrando que, por ahora, no hay rival que se le resista en 2026.

Carlitos ya se llevó este torneo en las ediciones de 2023 y 2024, mientras que el actual portador de la corona es Jack Draper, que se las verá mañana contra Djokovic. Tras un merecido día de descanso para recargar pilas, el cuadro le pone delante a un viejo conocido: Casper Ruud. A sus 27 años, el noruego llega como el decimotercer mejor jugador del mundo, peor con un historial que favorece claramente al español. De los seis enfrentamientos previos, Alcaraz se ha llevado cinco. La única mancha en ese expediente fue el tropiezo en la fase de grupos de las ATP Finals 2024

Más allá del torneo actual, Alcaraz está escribiendo su nombre en los libros de historia. Con 32 victorias consecutivas en pista dura al aire libre, el murciano está a solo un paso de igualar el registro de Novak Djokovic, quinto en la lista histórica. Aunque los 55 triunfos de Jimmy Connors aun quedan lejos, el ritmo que lleva el español sugiere que ningún récord está a salvo cuando él está en pista.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Casper Ruud?

El partido entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud en Indian Wells se disputará este jueves 11 de marzo con horario aún por confirmar. Cabe recordad que con California hay 8 horas de diferencia, por lo que probablemente el encuentro obligue a los espectadores a trasnochar o madrugar.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Casper Ruud

El encuentro entre Carlitos y Ruud se podrá ver en directo en España a través de Movistar +, con el dial 7 o en #Vamos, además de algunos de los canales del paquete Deportes+. Los primeros están incluido en el paquete básico de la plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita por televisión.

También se podrá ver desde Tennis TV, la plataforma oficial del circuito ATP. No es un servicio gratuito en España, al menos para ver partidos directo. La plataforma de streaming funciona bajo un modelo de suscripción. Tampoco incluye las repeticiones completas de los torneos actuales, pero sí los resúmenes diarios, entrevistas y reportajes especiales, además de partidos clásicos seleccionados de su archivo.

Eso sí, podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos a través de ESTADIO Deportivo, donde se transmitirá el partido en directo y se hará una cobertura mediática del Master 1000 Indian Wells en el que participa Carlos Alcaraz.