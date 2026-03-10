Draper se rinde ante Djokovic antes de su duelo: ''Es el mejor tenista de todos los tiempos''

El actual campeón del Indian Wells se pronuncia antes del duelo contra el serbio en octavos de final

El panorama sonríe para Jack Draper en el desierto californiano. Tras dejar atrás una complicada lesión en su brazo izquierdo que lo marginó de las canchas por medio año, el británico ha sellado su pase a los octavos de final del Master 1000 de Indian Wells. Lo ha logrado tras imponerse con solvencia al argentino Fran Cerúndolo, demostrando que está recuperando su ritmo competitivo.

Draper se prepara para el partido contra Djokovic

''Novak es el desafío definitivo. Para mí, es el mejor tenista de todos los tiempos. Tengo un montón de respeto por él, por lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo. Este es el tipo de partidos por los que pongo tanto trabajo y esfuerzo. Es uno de mis primeros torneos tras mi regreso y ya estoy jugando contra él, así que será un gran desafío'', comentaba justo después de pasar a los octavos de final en unas declaraciones a pie de pista.

''Mañana tengo el día libre para prepararme para eso. Hoy ha sido una actuación decente y estoy contento con cómo he jugado, especialmente en el primer set. El segundo set ha sido un poco irregular, un poco inestable, pero las condiciones eran difíciles y he conseguido salir adelante y jugar bien cuando lo necesitaba. Estoy deseando que llegue el miércoles. Realmente no he visto mucho los partidos de Novak, pero sé lo que puedo esperar de él. Lo he estado viendo desde que era joven'', comentaba en la rueda de prensa tras derrotar a Cerundolo.

Alto nivel contra Novak

''Obviamente, creo que es el mejor tenista de todos los tiempos, en mi opinión. Su mentalidad y su nivel de tenis son siempre increíblemente altos. Voy a tener que jugar muy bien y aprovechar mis oportunidades, pero, sobre todo, estoy muy agradecido no solo por estar aquí, sino por tener la oportunidad de jugar contra estos chicos, seguir mejorando mi nivel y darme otra oportunidad de competir en los escenarios en los que quiero estar'', comentaba sobre Novak Djokovic, al que valora como lo que es, una leyenda del tenis mundial.

''Me siento muy bien. Creo que probablemente fue bueno que en Dubái jugara un par de partidos y no más, porque así me acostumbré de nuevo a competir sin sobrecargar demasiado mi carga de trabajo. Pude venir aquí, entrenar una semana y jugar un partido de tres sets en la primera ronda, para pasar más tiempo en la pista. Me siento muy, muy bien y tengo muchas ganas de aprovechar ese impulso'', admitía que tiene las pilas cargadas para intentar renovar el título.