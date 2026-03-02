Novak Djokovic vuelve a Indian Wells con una cuenta pendiente desde 2016

Desde hace una década, el serbio no ha conseguido ir más allá de octavos de finales de este torneo que arrancará a finales de semana

Lo que está haciendo Novak Djokovic a estas alturas es para quitarse el sombrero. El serbio cumplirá los 39 años en mayo pero ha demostrado que es rival a batir bastante fuerte. Si no que se lo digan a Sinner, al que derrocó en semifinales del Open de Australia. Igual que en la final demostró en más de un momento que más vale maña que fuerza, aunque finalmente el trofeo se lo llevase Carlos Alcaraz. Ahora va a por todas también en el Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada.

Djokovic mueve piezas

Nole tiene claro que este año no va a jugar todo el circuito. De hecho, va a reaparecer ahora en el Indian Wells tras más o menos un mes de descanso tras la finalización del Open de Australia donde quedó subcampeón. Eso sí, es latente que no solo quiere limitarse a los cuatro Grand Slams, si no que aunque no compita en mucho 250 o 500, va a seguir jugando mientras el cuerpo aguante.

Indian Wells no es que sea un torneo gafe para Djocovic, de hecho, tiene 5 trofeos en la vitrina y comparte el récord histórico con Federer. Desde que desencadenó ese triplete entre 2014 y 2016, en esta competición no ha vuelto a coronar. Así que no nos extrañe que intente dar la sorpresa, ya que lleva 10 años sin llevarse este título a su casa.

A por el Indian Wells

Eso sí, el historial de Djokovic en el Indian Wells tiene alguno que otro borrón. A diferencia de los tropiezos en las dos últimas ediciones, a 2026 llega limpio y con el objetivo de seguir en el Top 3 mundial.

Lo que también es cierto es que Novak tiene hambre. No levanta un Masters 1000 desde París 2023, esa sequía de trofeos es su mundo en esta categoría. Eso sí, el sorteo le ha dado un pequeño respiro, ya que no se encontrará de frente con Alcaraz ni con Sinner hasta las semifinales. Medirse de nuevo a uno de los pesos pesados de la competición es el morbo que todos esperamos, siendo la prueba del algodón para ver si ha recargado las pistas.

''Sigo sin estar seguro de cuánto jugaré y no sé si participar en Los Ángeles significaría jugar un torneo al año, o dos, o siete o diez o quince. Honestamente, no lo sé. Mi único deseo ahora es disfrutar con mi familia'', decía hace un mes en Corriere TV, dejando claro que aún hay Djokovic para rato.