Alcaraz sigue mandando y Davidovich comienza su caída tras Acapulco

Carlos Alcaraz sigue siendo el líder solvente de la ATP tras una semana sin sobresaltos entre los mejores y el gran damnificado es Alejandro Davidovich, quien tras una desastrosa participación en Acapulco roza caer del top 20

El tenis mundial sigue avanzando y tras una semana en la que los grandes jugadores del mundo no han jugado, esperando hasta Indian Wells, que arranca estos días, el ranking ATP no ha sufrido apenas cambios significativos. Esto quiere decir que Carlos Alcaraz sigue siendo el número 1 con un margen muy amplio sobre Jannik Sinner, con quien tiene una oportunidad interesante de ampliar incluso más la renta, tanto en el valle de Coachella como en Miami, pues pese a que el italiano no jugó el año pasado, el murciano solo logró sumar los puntos de las semifinales en California.

Detrás del español y del italiano aparece Novak Djokovic,que se mantiene tercero sin haber jugado desde el Open de Australia, donde llegó a la final. Aunque eso sí, si ha habido algunos cambios, pues Ben Shelton sube al octavo puesto y hace retroceder una posición a Félix Auger-Alliasime, que cayó en Dubái ante Daniil Medvedev en semifinales, dejando escapar una buena oportunidad. Precisamente el ruso con su título se coloca en el puesto 11, bordeando el top 10 que ahora cierra Alexandr Bublik, aunque la participación de Medvedev en Indian Wells, donde podría batirle, está en serias dudas al estar atrapado en Dubai.

Davidovich es la mala noticia

La gran caída de la semana la ha protagonizado Alejandro Davidovich, quien defendía su final en Acapulco, donde el año pasado estuvo a las puertas de estrenar su palmarés, pero esta vez no llegó a ese nivel y pese a ser uno de los grandes favoritos, se estrelló en los octavos de final ante el italiano Mattia Bellucci por un doble 6-3. Con este resultado el malagueño desciende cinco puestos y baja desde el 14, el mejor de su vida, hasta el 19, rozando caer de los 20 mejores. El gran beneficiado de esta actualización de la clasificación ha sido el italiano Flavio Cobolli, que se mete en el top 15 tras coronarse como el rey de Acapulco después de vencer al estadounidense Frances Tiafoe en la final.

En lo que se refiere al tenis español, el tercero en discordia de los nuestros, Jaume Munar asciende hasta la mejor posición de su carrera, el puesto 32, después de que el canadiense Denis Shapovalov perdiese en el torneo de Dubái ante Pablo Carreño y, por ello, retrocede tres puestos en favor del tenista balear, que alcanza así el estatus que le permitiría ser cabeza de serie en los grandes torneos que tiene por delante en estas fechas.