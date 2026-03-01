Alcaraz volverá a defender el título que conquistó en 2025

El tenista murciano ya ha confirmado su participación en el torneo de Tokio, buscando revalidar el título en otoño dentro de una recta final de calendario marcada por el US Open y la Laver Cup

El circuito ATP ha empezado a consumir sus primeros compases de la temporada, y a diferencia de otros tenistas, Carlos Alcaraz no quiere que le coja el toro y ya planifica su otoño. El murciano ya tiene el mapa de su 2026 ya trazado casi al completo, tras un inicio de año de ensueño en el que ya mira hacia delante.

Un calendario cargadito para Alcaraz

Se ha apuntado en el torneo de Tokio, del que es actual campeón. Aunque es cierto que para otoño aún queda mucho, Carlitos quiere dejar bien atada su temporada. Tras ganar Australia y Doha, acaba de aterrizar en California para competir en el Masters 1000 de Indian Wells a finales de semana. Considerados por algunos como el quinto Grand Slam, será una prueba de fuego más para comprobar cuánto es capaz de mantenerse invicto esta temporada.

Pero su camino no se detiene en California, sin apenas tiempo para deshacer la maleta, Alcaraz ya tiene la vista puesta en el Miami Open que tendrá lugar del 19 al 30 de marzo buscando conquistar el Sunshine Double que se llevaría si ganase ambos torneos en el mismo año. Tan solo 11 tenistas individuales en la historia lo han conseguido debido al cambio de condiciones físicas entre el desierto californiano y el calor húmedo de Florida en tres semanas.

La esperada gira europea

Todo esto ocurrirá como antesala a su gira europea sobre tierra batida, que culminará en un Roland Garros donde aspira a defender la corona lograda el curso anterior ante Jannik Sinner. Asimismo, buscará repetir el éxito en el torneo de Tokio que tendrá lugar del 20 de septiembre al 6 de octubre, cita que ya ha confirmado la participación de Carlos Alcaraz.

El torneo llegará apenas unas semanas después de su paso por el US Open y la Laver Cup, eventos fundamentales en su calendario de final de verano. Cabe recordar que Alcaraz brilló en su estreno ene este ATP 500 el año pasado, alzándose con el trofeo tras perder una sola manga y batir a Taylor Fritz en el duelo definitivo. Aquel fue uno de sus ocho títulos en un 2025 espectacular.

Actualmente, el murciano se mantiene un ataque impecable en 2026 con un balance de 12-0, consolidando su liderato mundial con una brecha de más de 3000 puntos sobre Jannik Sinner. El viernes comenzará el Masters 1000 de Indiana Wells, buscando seguir imbatible durante mucho más tiempo.