Resultados diferentes, mismo caché para Alcaraz y Sinner

El italiano y el murciano se han convertido en algo más que en dos tenistas, siendo ahora mismo el reclamo publicitario perfecto para los torneos

En el mundo del deporte siempre ha habido figuras que ha generado más que otras. Y no es ninguna sorpresa que ahora mismo el tenis está completamente dominado por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Y no solo por ser los dos mejores del mundo, sino también por las cifras millonarias que mueven. Por eso todos los torneos los quieren, pagando cifras millonarias solo por la remota posibilidad de una final entre los dos pesos pesados del torneo.

Temporadas muy diferentes para los dos

A Carlos Alcaraz no hay quien lo pare. Se puede decir que en lo que llevamos de año ha sido invencible, llevando la friolera de 12 partidos ganados consecutivos. Primero fue el Open de Australia, en el que se lució en una sufrida final contra Djokovic para llevarse esa pieza que le faltaba para completar el puzzle de los Grand Slams. En Doha tampoco hay mucho que reseñar, ya que prácticamente vapuleó a Fils con un sobrado 6-2, 6-1.

Pero Jannik Sinner no puede decir lo mismo. El italiano se ha levantado en este inicio de temporada con el pie izquierdo, no consiguiendo siquiera meterse en una final. Aunque el mismo ha admitido que no es algo que le quite actualmente el sueño: ''He tenido dos años increíbles y e. Sé que puedo jugar mejor tenis. Todos tenemos altibajos en nuestro trabajo, no me preocupa''.

El caché de Alcaraz y Sinner

Un diferencia competitiva que difiere en el palmarés, pero no mucho. Según cuenta La Gazzetta dello Sport tanto el murciano como el italiano se embolsaron 1,2 millones de euros tan solo por participar en el torneo de Doha. Una cifra irónica teniendo en cuenta que Alcaraz se ha llevado menos de la mitad por ganar el torneo, exactamente 450.000 euros. Un torneo que no es obligatorio, pero que ha sabido captar la atención de los dos jóvenes para contar con ellos como cabezas de cartel.

''Están recibiendo lo mismo, Carlos debería recibir un poco más'', comentaban los extenistas John Isner, Sam Querrey, Jack Sock y Steve Johnson en su podcast, haciendo referencia tanto a la referencia en el ranking como al estilo de juego. De hecho, incluso afirmaron que ''Alcaraz ofrece más espectáculo y vende más entradas''. Eso sí, ambos son jugadores llamativos que atraen patrocinios y son un imán claro para las marcas. Y los torneos pueden decidir lo que quieren pagar a los jugadores, ya que una vez más el debate es más bien moral.