Stefanos Tsitsipas abandona el top 40 por primera vez desde 2018 y su futuro genera dudas

El tenista griego no pudo pasar siquiera del primer encuentro en Dubái sin encontrar ese ritmo que tanto busca para recuperarse

La situación de Stefanos Tsisipas es bastante crítica a nivel profesional en este momento. Y no es una exageración, es que los datos respaldan que se encuentra en su punto más bajo en casi una década. Comenzando por su descalabro en el ranking, perdiendo en la primera ronda del torneo de Dubái, en el que además defendía el título. La derrota ante Ugo Humbert hace al griego caer fuera de los 40 mejores del mundo, siendo su peor marca desde mayo de 2018.

Tsitsipas es la sombra de su padre

La relación de Stefanos con su padre Apostolos es uno de los vínculos más tóxicos y complicados del deporte de élite. No es solo un entrenador, es también para muchos críticos el ancla que ha frenado la evolución del tenista griego. Ya se sabe que se dice eso de que no se debe mezclar el trabajo con la familia, y en este caso tiene toda la razón del mundo.

En el circuito se pudieron vivir en el pasado escenas dantescas con un Stefanos gritándole a su progenitor desde la pista, Apostolos dándole instrucciones constantes y costando decenas de multas, además de una tensión familiar que no dejaba concentrarse al joven. Eso sí, intentó cortar el cordón umbilical con Mark Philippoussis o Goran Ivanisevic, pero el patrón siempre se repite. El tenista griego ha vuelto al refugio de su padre. Aunque la realidad técnica es diferente: desde que ha vuelto con Apostolos, su revés de una mano se ha vuelto un punto débil explotado por todo el circuito.

Incluso se planteó la retirada

En unas declaraciones recogidas por Sport, Tsisipas ha hablado que incluso llegó a pensar que este podría ser el final de su andadura en el tenis profesional: ''Me asusté mucho después de perder el US Open. No pude caminar durante dos días. Ahí es cuando uno reconsidera el futuro de su carrera''.

También habló en Doha sobre la razón por la que Sudamérica no está en su destino y, en realidad, es algo que no termina de sorprender: ''Nunca recibí ninguna oferta interesante para ir allí; cuando la brecha financiera es importante, realmente no tienes otra opción que quedarte con lo que apoya tu carrera. Para ser sincero: desde un punto de vista financiero, es comprensible que elija otros destinos en lugar de Sudamérica. Todos los jugadores eligen sus torneos basándose también en las garantías. Así funciona el tenis''.