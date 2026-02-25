Emma Raducanu asume el odio en redes: ''No hay forma de detenerlo''

La británica ha hablado en una entrevista sobre varios temas como la separación de Francis Roig, aunque también ha tocado un tema más delicado como es el del acoso en las redes sociales

Que importante es la salud mental en el deporte. Si no que se lo digan a Emma Raducanu, actual número 25 del ranking WTA, que se encuentra en el punto de mira medíatico desde que sorprendió aquel 2021 en el US Open llevándoselo con a casa con la mayoría de edad recién cumplida. Eso sí, la británica ha sido ejemplo de como afecta el éxito repentino y las lesiones físicas, llegando a decir en alguna que otra ocasión que le gustaría no haber ganado ese primer Grand Slam.

Raducanu no ve manera de parar el odio en redes

Triste pero cierto, la oleada de odio en las redes sociales es algo con lo que todos los personajes públicos tienen que pasar a lo largo de su trayectoria. Emma Raducanu ha hablado en The Guardian sobre ello, diciendo que en su caso ha ''aceptado que esto seguirá sucediendo''.

''Por mucho que intenten hacer algo al respecto, parece que hay demasiada gente y no hay forma de detenerlo. Es parte de estar en el centro de atención o tener presencia pública. Si no lograra nada, nadie hablaría de mí, así que creo que es importante ser consciente de ello y aceptar que no hay forma de detenerlo", comentaba la tenista, asumiendo que es imposible controlar lo que comentan las personas detrás de una pantalla.

La separación de Francis Roig

Otro de los temas que han dado de que hablar ha sido la separación del catalán Francis Roig, confirmadas a finales de enero de 2026. Su relación profesional terminó después del Open de Australia, donde la británica cayó en segunda ronda. Según comentó Emma, buscaba un enfoque diferente al del técnico español: ''Creo que tuve una gran experiencia con Francis por lo bien que nos entendimos y la relación fue excelente. Creo que al final, simplemente no coincidimos en ciertos aspectos clave. Pero aún mantenemos una muy buena relación''.

Eso sí, su prioridad en este momento no es encontrar entrenador, si no más bien encontrar su estilo propio: ''En este momento no diría que estoy buscando activamente un entrenador. Ahora mismo tengo a Alexis Canter de mi lado. Me conoce como persona. Me conoce como jugadora. Y, de hecho, he tenido cierto éxito con él el año pasado en Washington y en Cluj, así que de momento todo va bien. Sé los ejercicios que necesito hacer ahora mismo, simplemente repetir esos fundamentos clave. Creo que quiero retomarlos y desarrollar un estilo de juego más agresivo''.