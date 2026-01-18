Raducanu abre un debate incómodo sobre los horarios del tenis femenino en los Grand Slams

Las declaraciones de la británica tras su estreno en Melbourne han generado un inesperado debate en el comienzo de la competición, cuestionando abiertamente la lógica de los horarios nocturnos

Emma Raducanu se ha llevado la victoria en este primer día del Open de Australia 2026 tras ganar Mananchaya Sawangkaew por 6-4, 6-1. La británica antes del partido ya se quejó de la sesión de noche del Grand Slam, ya que veía como un ''sin sentido'' jugar a partir de las 22:00 horas. Este último turno en el Margaret Court Arena fue justo después de un partido masculino, entre Bublik y Brooksby. Pero no ha querido dejar el tema ahí, ya que ha querido reivindicar su postura de nuevo tras el encuentro ante la tailandesa.

Emma Raducanu critica la programación nocturna

Raducanu lo tiene claro: programar un partido femenino después de uno masculino que tiene potencial de irse a cinco sets es algo que carece de lógica. Así lo explicó ella misma antes del encuentro ante Sawangkaew, diciendo que es ''muy complicado organizar los horarios de las mujeres'' tras un encuentro en el que es una incertidumbre la hora de inicio, pudiendo comenzar incluso cerca de la medianoche.

Una situación que hizo a Emma adaptarse y ajustar su rutina retrasando su entrenamiento del sábado a las 21:00 para acostumbrar al cuerpo a las condiciones nocturnas. Incluso llegó a confesar que, sin contar las semifinales del US Open 2021, no había competido tan tarde, por lo que se ve obligada a someterse a un proceso de aprendizaje.

''Soy nocturna, pero prefiero hacer otras cosas que jugar un partido de tenis. He estado intentando entrenarme para ser mejor por la noche. Como la noche pasada, que practiqué hasta tarde, y es bueno sentir el día. Para mí, la mitad de la batalla, sinceramente, es cómo organizar el día, cuándo activarme y cuándo desconectar. He pasado por varias pruebas para ver qué funciona y qué no. Hoy me sentía muy bien antes del partido. Me ayudó que el partido anterior no durara mucho. No me acosté muy tarde'', confesaba la tenista que competirá en la segunda ronda contra Anastasia Potapova.

Un debate recurrente en el tenis femenino

No es la primera vez que una tenista habla sobre la igualdad en los Grand Slams, un tema que Raducanu ha vuelto a la actualidad. Aunque es cierto de el Open de Australia ha igualado el prize money de hombres y mujeres, la brecha en visibilidad y condiciones de juego aún no se ha resuelto. Es una realidad que los organizadores suelen programar los partidos masculinos en las sesiones nocturnas por una cuestión de derechos televisivos, ya que estos partidos potencialmente más largos 'venden más'.

Unos horarios que alimenta el riesgo del efecto dominó, ya que el comienzo del partido es toda una lotería para la tenista que juega detrás. Raducanu a pesar de ser ''nocturna'' también se refiere a los cambios en el ritmo circadiano, algo que puede afectar a la siguiente ronda. En los Grand Slams la igualdad en premios lleva desde 2007, casi 20 años, pero ahora el debate gira sobre otro eje completamente distinto: sobre la salud mental, física y justicia en la programación, en una ATP y WTA que están bajo presión para modificar las reglas de horarios nocturnos para que ningún partido comience después de las 23:00.