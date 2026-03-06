Golpe de realidad a Rafa Jódar en Indian Wells

Rafa Jódar está teniendo un año de confirmación entre la élite de mucho nivel, con victorias de peso y una sensación clara de que es la gran promesa del tenis español, sin embargo, en Indian Wells se ha topado con la realidad de golpe

Los principios siempre son muy complicados y en el mundo del deporte, especialmente en el tenis, incluso más. Llegar desde abajo hasta la élite siendo poco más que un adolescente conlleva sufrir algunos golpes de realidad en formas de duras derrotas y eso mismo es lo que ha sentido esta semana Rafa Jódar en Indian Wells. El madrileño estaba teniendo un inicio de año de altísimo nivel, ganando partidos a jugadores del top 30 y rozando el colarse entre los 100 mejores del planeta, al punto de recibir una invitación para el torneo californiano. Solo que en su debut se ha encontrado de frente con un Alejandro Tabilo que apenas le ha dejado desplegar su tenis.

El chileno, 40 del ranking, se deshizo de Jódar con mucha facilidad, tanta que en apenas 58 minutos ya había puesto el broche al partido con un más que contundente 6-1 y 6-2, en el partido más corto disputado hasta ahora en esta edición de Indian Wells. Tabilo sigue mejorando y dando pasos hasta volver a colocarse de nuevo en las posiciones de vanguardia de la ATP, pues en este momento está en plena forma tras haber alcanzado la final del ATP 500 de Río hace unas semanas y así lo mostró ante el español, que fue totalmente incapaz de seguirle el ritmo.

El top 100 tiene que esperar

Jódar llegó al desierto californiano con una invitación del torneo tras completar un buen inicio de temporada en el que superó rondas en Melbourne, Dallas, Delray Beach y Acapulco, alcanzando la posición más alta de su corta carrera en el ranking, tanto que si hubiera ganado a Tabilo ya estaría en el top 100, el que era su objetivo a medio plazo y que ha acelerado, pues está tratando de seguir avanzando puestos para tratar que cuando llegue Roland Garros tenga acceso directo al cuadro sin pasar por la previa, algo que aún está en duda, pues para ello necesita unos meses en los que al menos mantenga el nivel.

Volviendo a Tabilo, ahora subirá el nivel, pues se medirá en segunda ronda con Daniil Medvedev, 11º favorito y exento de la primera ronda por su condición de cabeza de serie. El ruso viene de proclamarse campeón en el ATP 500 de Dubai por abandono de su rival, el holandés Tallon Griekspoor, aunque para llegar al desierto de Coachella ha pasado un infierno por el conflicto bélico en Oriente Medio y eso le puede afectar físicamente.