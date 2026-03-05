Jessica Bouzas, primera buena noticia española en Indian Wells

El torneo de Indian Wells ya está en marcha y a la espera de que sea el turno de Carlos Alcaraz y el resto de representantes de la armada, la primera jornada ha dejado una gran noticia con la victoria de Jessica Bouzas

El tenis femenino español vivió la semana pasada su mejor momento del año cuando Cristina Bucsa levantó la corona del WTA 500 de Mérida, sin embargo, eso ya es pasado y esta semana arranca Indian Wells. La cántabra, nueva número 1 nacional, no comienza hasta este jueves por la noche, sin embargo, ya lo han hecho Jessica Bouzas y Paula Badosa. La de Begur ha sufrido una dura derrota que ahonda más en la crisis que le han provocado las lesiones, sin embargo, la gallega ha conseguido estrenarse con una gran victoria que le sirve para pasar a segunda ronda.

Bouzas, la número 50 del ránking mundial, superó su estreno en el desierto de Coachella tras imponerse por 6-1, 6-7 y 6-1 a la brasileña Beatriz Haddad Maia, número 67, aunque toda una ex top 10 del ranking mundial. Bouzas necesitó dos horas y 18 minutos para eliminar a Haddad Maia, una jugadora a la que ya había ganado el año pasado en la Billie Jean King Cup, y que se agarró a la pista tras subir su nivel en el segundo set. La jugadora española, que cayó en la segunda ronda la semana pasada en Mérida, disputará la próxima ronda en Indian Wells contra la checa Linda Noskova, decimocuarta favorita.

Fonseca comienza bien, Tsitispas se va por la puerta de atrás, Sinner ya tiene rival...

Más allá de las dos caras del tenis español con Bouzas y Badosa, la jornada inicial ha traídos partidos de mucho nivel a Indian Wells. Empezando por Joao Fonseca, que sigue tratando de encontrar su mejor versión y por lo pronto ha comenzado bien, superando en un serio partido, definido por 7-6 y 6-4, al belga Raphael Collignon. Aunque brasileño tendrá una segunda ronda exigente, contra el ruso Karen Khachanov, decimosexto favorito, que viene de vivir las complicaciones de salir de Dubai en el clima de tensión de Oriente Medio.

Más allá de eso, quizá el gran duelo del día era el que protagonizaban Dennis Shapovalov y Stefanos Tsitsipas, en el que se impuso el canadiense tras un trabajo arduo que acabó en un 6-2, 3-6 y 6-4, obligando al griego a decir adiós a las primeras de cambio y ampliar aún más su caída en desgracia. Por otro lado, quien conoció su primer rival fue el segundo cabeza de serie, Jannik Sinner, quien comenzará su camino en el valle de Coachella contra el checo Dalibor Svrcina, 109 del mundo, que doblegó este miércoles al australiano James Duckworth.