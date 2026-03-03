La nueva Paula Badosa renace donde tocó la gloria

Paula Badosa ganó en Indian Wells su título más importante hace 5 años, pero ahora el torneo californiano le va a servir para reencontrarse con la competición tras un periodo apartada de ella, en el que ha caído a los abismos

El tenis está siendo muy injusto con Paula Badosa por culpa de las lesiones. La carrera de la jugadora española, el gran proyecto nacional desde Garbiñe Muguruza, ha estado marcado por los problemas que le han acompañado en los últimos 3 años y que ahora, tras un tiempo donde le respetaron un poco más y parecía volver por sus fueros, han hecho que en este inicio de 2026 haya caído fuera del top 100 mundial. En un año ha vivido las dos caras del deporte, pasando de estar entre las 10 mejores a mirar desde lo más profundo su carrera deportiva.

Una carrera marcada por una lesión

El gran momento de la jugadora de Begur llegó hace cinco años, cuando siendo aún una promesa con mucho que demostrar ganó el WTA 1000 de Indian Wells, el gran torneo de su vida -ha ganado cuatro pero ninguno de esta categoría- y que inició un camino que le llevó directa al número 2 del mundo. A partir de ahí, cuando trataba de asentarse, comenzaron los problemas y desde una fractura en la vértebra en 2023, todo cambió. Se la hizo en Roma, forzó en Wimbledon, donde recayó y tras decir adiós a esa campaña, 2024 fue una agonía. Precisamente en Indian Wells estuvo muy cerca de volver al tenis, sin embargo, lo intentó.

Tras un buen final de 2024, en el 2025 comenzó a lo grande, pisando las semis de Australia y volviendo al top 10, sin embargo, volvieron los problemas. La lesión era crónica y los ajustes en su juego le provocaban otras molestias ya no solo en la espalda, por lo que la temporada se fue complicando y al final llegó el momento clave, el Open de Australia 2026, cuando, tocada, perdió en segunda ronda, lo que le hizo ceder muchos puntos, al igual que retirarse en Dubai, por lo que su caída en el ranking ha sido muy grande y ya está en el puesto 106 del mundo. Pero ahora, sueña con volver y eso pasa por esta semana en Indian Wells.

Indian Wells, el sueño

El valle de Coachella, donde cinco años atrás tocó el cielo, va a ser el lugar donde trate de resurgir desde los infiernos. El primer pasó será ante la jugadora kazaja Yulia Putintseva, la 76ª del mundo y a la que ha ganado cuatro de las cinco veces que se han medido. A partir de ahí y siempre que gane, a la de Begur solo le queda soñar, pues tiene un camino muy complicado con solo jugadoras de las 20 mejores del planeta, empezando por Clara Tauson y acabando con un hipotético duelo con su gran amiga Aryna Sabalenka, aunque elucubrar algo así sea poco menos que un sueño.