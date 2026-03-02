Draper reaparece en Indian Wells tras su lesión: ''El dolor cansa y te cambia la perspectiva''

El londinense se abre al hablar de la lesión que ha arrastrado y como sigue con la ilusión de volver a lo más alto de ranking

Jack Draper ha tenido un año lleno de turbulencias. Mientras que en 2025 consiguió hacerse con el Indian Wells y llegar al número 4 tras llevarse ese título, el golpe de realidad llegó con una lesión. Una contusión ósea en el codo hizo que tuviese que parar, por mucho que intentara volver a competir su cuerpo no se lo permitía: ''Fue extremadamente agotador; el dolor cansa'', comentaba en una entrevista para The Athletic.

Como Draper pasó del ritmo frenético a frenar

''Estás acostumbrado a la adrenalina de jugar delante de la gente y, de repente, eso desaparece y pasas de ir a 90 a 20 kilómetros por hora. Es un ajuste. Y puede ser bastante solitario, porque es un deporte individual y lo entregas todo. En mi tiempo fuera, probablemente eso fue lo más difícil: acostumbrarme a estar más aislado y pensar más allá de mi vida como tenista'', comentaba hablando sobre ese fantasma invisible que envuelve a las lesiones.

De hecho, mostró el proceso en una docuserie para mostrar eso que no se ve de superar una lesión, con un enfoque completamente positivo: ''Las lesiones siempre ocurren por algo y me hicieron analizar el trabajo que hago, cómo recupero, cómo como y cómo duermo''. Pero bueno, al mal tiempo buena cara, por eso Draper aprovechó para intentar mejorar su técnica: ''He trabajado muchísimo mi juego de transición, mis voleas. Y he sacado más que nunca porque lo hacía al 20%, 30%, 40% y así sucesivamente. La precisión y el cambio de postura en el saque para ayudar a mi brazo lleva tiempo, pero consigues más repeticiones porque lo practicas más''.

Ya pensando en llegar al top 5

''Quiero tener un gran año, pero sinceramente, después de lo que he pasado, solo quiero volver a competir y jugar de manera constante. No hay razón por la que no pueda hacerlo realmente bien porque siento que soy mejor jugador que hace 12 meses'', contaba, dejando que tropezar por el camino le ha servido para tener sensaciones renovadas.

''Mis aspiraciones son volver a ser Top 5 del mundo antes de finales de 2027 y estar compitiendo por Grand Slams. Eso podría ocurrir antes, pero es fácil decir que quiero todo ahora. Tengo que ser lógico''. Así demostraba Jack Draper que puede llegar a ser una de las grandes amenazas para Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, encontrándose actualmente en el puesto número 14 del ranking.