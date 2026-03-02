Alcaraz defiende en solitario el número uno ante la amenaza de Sinner en Indian Wells

El murciano le saca más de 3.000 puntos al italiano en la previa del comienzo del primer Master 1000 de la temporada

Estamos ya a las puertas de Indian Wells, el primer Master 1000 de la temporada masculina. Y como no, los protagonistas son Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Mientras que el murciano ha empezado con buen pie, el italiano busca remontar esta racha regular que está pasando. Llegan en en situaciones competitivas completamente opuestas, pero no hay que fiarse del número 2, ya que en cualquier momento puede dar la sorpresa.

Carlos Alcaraz, con la vista en la Indian Wells

Aunque Carlitos no llega como el defensor del título, seguro que desea recuperar la corona que le quitó el año pasado Jack Draper. El londinense le dejó a las puertas de la final, arrebatándole al murciano el sueño de llevarse el tercer Indian Wells consecutivo, ya que se hizo con el de 2023 y el de 2024.

Pero Carlos Alcaraz llega ahora con una actitud completamente diferente. Ha iniciado 2026 de la mejor manera posible, ganando el Open de Australia, el torneo de Doha y lo más importante: no ha perdido ni tan solo un partido de los 12 que ha jugado desde que comenzó la temporada. Esto le aporta una frescura mental espectacular para afrontar lo que se le viene, y más cuando ve que a su rival directo le queda un trecho para alcanzarle.

Sinner busca remontar

El italiano volverá al torneo que el pasado año le dio un disgusto. Sinner aceptó en la anterior edición una suspensión de tres meses tras llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje. A los 23 años, dio positivo en Clostebol en marzo de 2024, una sustancia prohibida por la AMA y que se encuentra en cremas para tratar afecciones en la piel.

Una buena oportunidad para intentar recortar puntos con Alcaraz, que le saca más de 3.000 puntos. Una buena oportunidad ya que el año pasado no compitió ni en este ni en Miami por la sanción, por lo que no tiene que defender puntos.

Además, se podrá encontrar otra piedra en el camino, Jack Draper. El británico llega para defender su primer Master 1000 tras un año de altibajos, pero no hay que confiarse en exceso.

El top 10 antes de Indian Wells 2025