Alcaraz refuerza el número 1 tras el Open de Australia

La victoria en el Open de Australia tiene doble premio para Carlos Alcaraz, pues la gran mejora respecto al año pasado, sumada a la derrota de Jannik Sinner en semifinales, le sirve para poner tierra de por medio en el ranking ATP

Carlos Alcaraz entró este domingo en la historia del tenis tras ganar a Novak Djokovic en la final del Open de Australia, un triunfo que le sirve para cerrar el Grand Slam y convertirse en el jugador más joven en lograrlo a sus 22 años y 272 días. Este hito le permite conseguir el que era su gran objetivo del 2026 en el primer torneo del año, aunque ahora le toca seguir manteniendo el nivel en lo que viene, Pero a la vez, tiene doble premio, pues le permite poner tierra de por medio en el ranking ATP, que ahora domina con mucho más margen.

Hasta este curso Melbourne había sido un lugar maldito para él, sin conseguir pasar de cuartos y con derrotas muy duras, a la vez que era el coto de caza perfecto de su gran rival generacional, Jannik Sinner, triunfador en 2024 y 2025. Pero la derrota del italiano ante Djokovic en semis, sumada al triunfo del murciano, cambia por completo las tornas, lo que se nota especialmente en el ranking ATP, donde la ventaja del de El Palmar ha aumentado de forma muy drástica, poniendo tierra de por medio antes de un tramo en el que el de San Cándido podía remontar.

Mucho margen antes de un tramo favorable para Sinner

Alcaraz alcanza el medio centenar de semanas en lo más alto de la clasificación y ahora aventaja en 3.350 puntos a Sinner, lo que se traduce en 1.600 puntos más de los que tenía al iniciar el torneo mientras que el italiano perdió 1.200 al caer en semifinales frente a Djokovic. En este momento Carlitos acumula 13.650 por los 10.300 de Jannik, mientras a Nole llegar a la final le sirve para escalar una posición y situarse en el tercer puesto del ránking con 5.280, adelantando a Alexander Zverev, que ahora cuarto y tiene 4.605 puntos.

Esta victoria de Alcaraz le viene muy bien, pues ahora empiezan tres meses en los que Sinner tiene mucho margen de recuperar puntos, ya que el año pasado estuvo sancionado durante este tramo del año y ahora todo lo que haga será sumar. Doha, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid serán los lugares en los que si lo hace bien, recortará mucho. Aunque eso sí, coincide con que el español tampoco tuvo su mejor época en 2025 y más allá de ganar Doha y Montecarlo, en el resto de eventos perdió muy pronto y ahora puede sumar bastante y seguir mandando.