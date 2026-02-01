Carlos Alcaraz cumple el gran sueño que le quedaba: "Significa muchísimo para mí"

La victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia le permite cerrar el Grand Slam, siendo el más joven en lograrlo, un hito que le pone a la altura de las grandes leyendas de este deporte

Hace unos meses a Carlos Alcaraz le preguntaban por cuáles eran sus grandes objetivos de cara a la temporada 2026 y el murciano lo tenía muy claro, el más grande era el primero: Australia. El Open de Australia era el único grande que le quedaba y si lo ganaba este 2026 se iba a convertir en el jugador más joven en conseguir los 4 grandes. Por eso no le temblaba el pulso al afirmar que cambiaba triunfar en Melbourne por las dos coronas de 2024 y 2025, y a falta de esperar a lo que pase en París, Londres y Nueva York, por lo pronto ya tiene lo primero tras ganar este domingo la final a Novak Djokovic.

Tras triunfar en la gran final, el murciano reconoció que el triunfo tiene un valor especial por el contexto previo, marcado por dudas externas sobre su nivel en Australia, donde hasta ahora no había podido pasar de cuartos, así que ganar ha sido una suerte de redención y cierra así una etapa, logrando algo que buscaba desde hace mucho: "Era una situación nueva para mí, con mucha gente hablando y dudando. Este año llegué con más hambre y ambición, fuerte mentalmente. Significa muchísimo para mí".

En líneas generales ha reconocido que estas dos semanas en Melbourne, además de la pretemporada previa, han sido "un no parar", por lo que ahora tiene una sensación increíble. Hasta ahora su historia en el gran 'aussie' tenía más sin sabores que alegrías, con duras derrotas como ante Djokovic el año pasado, Zverev hace dos, o Berrettini en 2022, pero al final le ha dado la vuelta: "Cada vez que vengo aquí lo hago con la mentalidad de trabajar lo máximo posible para intentar ganar. En años anteriores no salió bien, pero por fin ha llegado".

Novak Djokovic, un mito y un ejemplo

Si algo hay que destacar de esta edición, además de la victoria del español, es a Novak Djokovic, que dio la sorpresa al ganar a Jannik Sinner en una semifinal para el recuerdo y en el primer set de la final ha sometido a Alcaraz, que pese a remontar, ha sentido que era incapaz de penetrar en el tenis del ganador de 24 grandes, por eso mismo, ha querido honrarle: "Lo que está haciendo es inspirador. Está poniendo su cuerpo y su mente para seguir compitiendo al máximo nivel. En la final jugó un tenis increíble y está preparado para seguir ganando grandes torneos".