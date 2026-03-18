Carlos Alcaraz puede superar a Murray en Miami con solo alcanzar la final

El murciano se encuentra a 400.000 dólares del ex número 1, pudiéndole superar y colocarse como el cuarto tenista mejor pagado de la historia durante el Masters de Miami

Carlos Alcaraz avanza y sigue. Aunque no se pudo hacer como el Indian Wells, cayó en semifinales ante Medvedev, el murciano hace borrón y cuenta nueva mientras mira ya al Masters 1000 de Miami. Un torneo en el que puede hacerse con una nueva insignia en el tenis: superar a Andy Murray en la cuarta posición del ranking histórico de prize money. Una medalla que podrá colgarse tan solo con llegar a la final, ya que se encuentra a 400.000 dólares de superar al escocés.

Alcaraz está a punto de pasar a Murray

Según cuenta el propio circuito ATP, Alcaraz es actualmente el quinto tenista mejor pagado de la historia del tenis, con una suma de sus premio de 64,3 millones de dólares, lo que se traduce en unos 56 millones de euros. Es interesante teniendo en cuenta que está a solo 400.000 dólares de Murray, que acumuló casi 60 millones de euros a lo largo de su carrera. Si el murciano llegase a la final, le superaría ya que se repartirán en euros 610.000 al semifinalista (530.000 euros) y la friolera de 1'2 millones de dólares para el campeón del torneo.

Si consigue cerrar el objetivo, el actual número 1 de la ATP rompería el techo de cristal del tenis. Se plantaría con una fortuna acumulada de entre 65,6 y 64,9 millones de dólares, una racha que le serviría para adelantar por la derecha a Munray. Con 22 años, solo tendría por delante la sombra de los tres gigantes históricos: Novak Djokovic, con 196,3 millones de dólares (168,3 millones de euros), Rafa Nada con 134'9 millones de dólares (134,9 millones de euros), y Roger Federer, que cierra el podio con 130'6 millones de dólares (113,8 millones de euros).

Una máquina de ganar y de facturar

Carlos Alcaraz ya no es solo el número 1 de la ATP, sino también el que más factura, al menos en lo que llevamos de 2026. En lo que va de año, el murciano se ha coronado como el que más prize money se ha llevado. Cabe recordar que estaba invicto hasta la derrota ante Medvedev, llevando ya en su bolsillo nada más y nada menos que el Open de Australia y el torneo de Doha más la posición de semifinalista en el Indian Wells. Lleva acumulado en lo que va de año 3,6 millones de dólares, lo que se traducen unos 3,1 millones de euros. Y eso sin contar los contratos publicitarios y promociones, llegando a cantidades estratosféricas