Djokovic, tras su fracaso en Roma: "Veo lo que me falta, no estoy donde quiero estar"

El serbio ha caído en segunda ronda ante el número 79 del ranking y ha reconocido que físicamente no está en el nivel donde le gustaría estar

Todo llega a su fin y el de Novak está al caer. Pero lo que nadie esperaba en Roma era que Djokovic cayera casi a las primeras de cambio. Sobre todo, porque era la única esperanza que tenían los organizadores del certamen de ver una final digna de Grand Slam ante la ausencia de Carlos Alcaraz. Y para los seguidores del español, con la caída del balcánico se esfumó la posibilidad de que alguien frenara a Sinner en su propia casa.

El croata Dino Prizmic, número 79 del ranking, dio la sorpresa eliminando en segunda ronda a un tenista serbio que regresaba al Masters 1000 de Roma tras un año de ausencia.

El seis veces campeón en la capital italiana y finalista en doce ocasiones, se despidió del torneo sobre tierra batida tras un partido en el que su rival, de 20 años, impuso su físico, fue superior y protagonizó la sorpresa en el Foro Itálico.

No había bola que no devolviese el croata, quien aprovechó errores impropios del serbio y que respondió a otros golpes con eficacia para certificar su billete a dieciseisavos y la segunda victoria ante un top-10 después de ganar a Ben Shelton hace dos semanas en el Masters 1000 de Madrid.

Djokovic: "No estoy donde quiero estar"

Finzalizado el partido, 'Nole' hacía públicas sus sensaciones y reconocía que su cuerpo ya le está transmitiendo señales difíciles de superar.

"Es lo que hay. La situación es la que es, y sólo hay que adaptarse y aprovecharla al máximo", dijo en la rueda de prensa posterior al partido de segunda ronda del torneo en tierra batida romana.

"Fue aceptable. Fue una buena batalla al final. Pero obviamente veo lo que me falta. Estoy medio paso tarde, no estoy definitivamente donde quiero estar para el más alto nivel", agregó.Pese a ello, Djokovic subrayó que no cree que haya jugado tan mal: "El segundo set fue para olvidar, obviamente, por cómo me sentía en la pista. Pero el primero y el tercero fueron buenos".

También recalcó que no recuerda la última vez durante una preparación en los últimos años en los que no tuviera "ningún tipo de problemas físicos o de salud antes de entrar al torneo", en alusión a la lesión en el hombro que le mantuvo fuera durante dos meses, obligándole a perderse torneos como Miami, Montecarlo y Madrid.

En este mismo sentido, afirmó que sigue machacándose todo lo que puede: "Yo entreno todo lo que el cuerpo me permite. Pero luego, cómo se traduce eso en la pista, es realmente impredecible".

Por último y sobre su rival, sólo tuvo palabras de elogio: "Es un gran competidor, gran luchador y gran chico. Hoy ha jugado a un nivel de tenis muy alto. Le dije al final que su nivel ha mejorado mucho, todo lo que ha estado haciendo con su equipo está funcionando bien. Solo debe seguir así".

Prizmic sigue alucinando

El croata Dino Prizmic, por su parte, seguro que se ha levantado en una nube este sábado tras recordar que en la jornada de ayer venció al todopoderoso Novak Djokovic. Una victoria que, sin duda, siempre le contará a sus hijos y a sus nietos.

"Ahora la sensación es increíble, pero sí, en dos días tengo otro partido. Así que necesito recuperarme lo mejor posible para el próximo partido y también intentar jugar lo mejor que pueda", dijo el croata en rueda de prensa después del partido.

"Simplemente quise disfrutar mi momento en la cancha y jugar mi mejor tenis", agregó, al ser preguntado por cómo mantuvo el temple en un partido exigente ante el número 4 del mundo.

Prizmic, número 79, subrayó que este viernes salió al campo a disfrutar y que se siente "muy confiado" después de haber jugado muchos partidos seguidos en el circuito ATP: "Quizá diría que la clave es que he jugado muchos partidos, muy buenos partidos. Y cada vez estuve muy cerca".