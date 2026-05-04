El regreso más deseado de Djokovic en Roma ya es una realidad

Con Sinner imparable y Carlos Alcaraz lesionado y sin fecha de vuelta, son muchos los que han celebrado ver al serbio en tierras italianas

No sabemos cuánto durará, pero estar está ya en Roma. Novak Djokovic ha vuelto justo en el momento que más le necesitaba el tenis mundial. Porque si hay ahora mismo un tenista que puede acabar con la hegemonía de Jannik Sinner ese es él.

Ante la ausencia de Carlos Alcaraz y tras lo visto en el Masters 1000 de Madrid no hay quien frene al italiano. El último en ponerle en apuros en un set ha sido Rafa Jódar y acabó recibiendo un duro correctivo en el 'tie break'.

Por eso la imagen del serbio entrenando este lunes en Roma tras dos meses lesionado han devuelto la emoción en el circuito. Un dolor en el hombro le ha hecho perderse torneos importantes como el de Miami, Montecarlo y Madrid.

Ya el año pasado se perdió Roma, pero esta vez ha llegado a tiempo y espera ahora que le sirva de preparación para Roland Garros, su siguiente gran objetivo.

Centenares de aficionados quisieron ver su entreno

Pese a que en Italia irán con Sinner como es lógico, Djokovic no estará solo tampoco. Porque el seis veces campeón en la capital italiana y finalista en doce ocasiones sigue teniendo mucho tirón en dicho país.

De hecho, acudieron centenares de aficionados a verle ejercitarse en el Foro Itálico, escenario del torneo. Y hasta la propia ATP lo celebró en sus redes sociales: "El momento que todos hemos estado esperando… Djokovic de vuelta en la cancha".

Sinner y Djokovic no se verían hasta la final

Tras el sorteo y una vez hecho público los posibles cruces de cada lado del cuadro, se ha conocido que Sinner y Djokovic no se cruzarían hasta una hipotética final.

Cabe recordar que el último partido que disputó Djokovic fue en Indian Wells el 11 de marzo, cuando cayó en los octavos de final ante el británico Jack Draper.

Sinner no quiere comparaciones con el 'Big Three'

Y tras la conquista de Madrid, el número uno del mundo ha vuelto a hacer gala de su humildad ante los micrófonos y, a pesar de todos sus récords y triunfos, Sinner ha dejado claro que no le gusta que le comparen con el 'Big Three': "Significa mucho ganar cinco Masters 1000. Al mismo tiempo, como siempre he dicho, no puedo compararme con Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Lo que hicieron es algo increíble. No juego por estos récords, ni por récords en general. Juego para mí mismo. Juego para mi equipo, porque ellos saben lo que hay detrás".

El tenista transalpino sigue siendo el mismo de siempre, como así lo aseguró en la rueda de prensa en Madrid. Y eso es gracias a sus padres: "También para mi familia porque, a pesar del éxito que he tenido, nunca han cambiado su actitud hacia mí. Son unos padres sencillos y me siento muy seguro cuando estoy con ellos. Nunca hablamos de tenis cuando estoy en casa, así que tenemos una relación estupenda. No juego para otros récords. Como dije, lo que hicieron otros jugadores en el pasado, como Novak, sigue siendo increíble".