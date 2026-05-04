Rafa Jódar ya sabe la que le espera en el Roma Open 2026, evita a Sinner, pero no a Djokovic

El tenista español ya sabe cuál es su cuadro en el Roma Open 2026, donde no tiene seguro aún su rival y va por el lado contrario a Jannik Sinner

El Roma Open 2026, quinto master 1.000 de la temporada que arranca este miércoles en la capital italiana, ya conoce sus cruces tras la celebración del sorteo, esta mañana, en el Foro Itálico. Allí han quedado despejadas las dudas que había en las últimas horas sobre la participación de Jannik Sinner y de Novak Djokovic, así cómo cuál será el camino que le espera a Rafa Jódar ya Alejandro Davidovich, los dos españoles que parten como cabezas de serie.

El hecho de no tener descanso entre Madrid y Roma hacía dudar sobre si se saltaría el Master 1.000 italiano y se centraría en ganar Roland Garros, algo que el propio Sinner descartó en la rueda de prensa posterior a la final madrileña. "Jugar en casa siempre es muy especial, no hay ninguna razón para no jugar en Roma y estoy contento de volver allí. Pero quiero disfrutar del torneo de Madrid. Es bueno descansar a nivel físico y mental", indicaba el número uno del mundo poco después de barrer a Alexander Zverev por 6-1 y 6-2.

Con Sinner como uno, Zverev como dos y Djokovic como cabeza de serie número tres, el sorteo ha deparado que los dos últimos vayan por la parte baja del cuadro y que puedan enfrentar en semifinales; mientras que Felix Auger-Aliassime es el principal rival que aparece por el cuadro de Sinner.

Rafa Jódar, con De Miñaur en el horizonte

Rafa Jódar, que se estrena como cabeza de serie en el Roma Open 2026, jugará en segunda ronda con el ganador del partido que debe disputar el portugués Nuno Borges ante un rival procedente de la fase previa. El hecho de aparecer como uno de los últimos cabezas de serie le permite estar exento de la primera ronda, pero tener que enfrentarse a un Top-8 en tercera. En este caso sería el australiano Alex de Miñaur, por lo que, en el caso de que así sea, se repetiría el partido disputado en el Mutua Madrid Open, donde Jódar ganó claramente.

Si siguiera avanzando en el torneo, aparecen como posibles rivales para octavos el norteamericano Tien, el argentino Báez o el kazajo Bublik, mientras que Zverev sería el posible rival en cuartos de final y Novak Djokovic en semifinales.

Alejandro Davidovich, por su parte, va por la parte del cuadro donde está Sinner y se cruzaría con el italiano en cuartos de final, aunque antes tiene por su mismo lado del cuadro a Ben Shelton y a Andrey Rublev.

Bautista y Jódar, en el cuadro final; Mérida gana en la previa

Por ese mismo cuadrante está el castellonense Roberto Bautista, que debuta ante el italiano Francesco Maestrelli. Otro tenista transalpino, Matteo Arnaldi, será el primer rival de Jaume Munar otro de los españoles que están en el cuadro final. Hay tres españoles más jugando en el Foro Itálico, pero están en la previa, donde Dani Mérida ya ha superado la primera ronda tras ganar al norteamericano Mackenzie McDonald.

También hay representación española en el cuadro femenino, una Cristina Bucsa que también entra como cabeza de serie y está exenta de entrada, y una Jessica Bouzas que tiene un difícil inicio frente a la veterana Karolina Pliskova.