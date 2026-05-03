Rafa Jódar toca techo en el Master 1.000 de Roma

Jódar será cabeza de serie en el Roma Open 2026 que arranca el miércoles, estará exento en primera ronda y evitará a los mejores hasta la tercera

La aparición estelar de Rafa Jódar en las últimas semanas, que ha cautivado a la afición española con su actuación en el Mutua Madrid Open 2026, ya tiene premio. El tenista de Leganés se ha situado como 34 del mundo y tercer mejor español del ránking. Y está a sólo siete puntos de ganar una posición, con lo que en Roland Garros llegaría como cabeza de serie y evitaría a los mejores durante las dos primeras rondas.

La ausencia confirmada de Carlos Alcaraz hará que el 33 vaya como cabeza de serie, algo que ya podrá experimentar el joven tenista madrileño en el Master 1.000 de Roma que arranca esta semana y en el que, además de Alcaraz, también es baja segura otro Top-10: Taylor Fritz.

El tenista norteamericano aún no se ha recuperado de su lesión y no juega desde que perdiera con Jiri Lehecka en los octavos de final del Miami Open, hace casi dos meses.

Un To-8 en tercera ronda para Jódar

Eso hará que Rafa Jódar aparezca este lunes en el sorteo como cabeza de serie y que quede exento para la primera ronda. Eso sí, en la tercera tendrá que vérselas con uno de los 8 mejores del cuadro, ya que los preclasificados entre los puestos entre el 25 y el 32 son los que se cruzan con los mejores. Aunque eso es algo que ya ha experimentado estos últimos días con sus duelos con Sinner y De Miñaur, donde Jódar demostró estar preparado para esos duelos.

Las condiciones del Foro Itálico no son las mismas que las de la Caja Mágica, pero el joven tenista español ya ha demostrado haberse adaptado muy bien a la tierra batida, donde sólo ha perdido dos partidos en esta gira: las semifinales del Conde de Godó ante Arthur Fils y los cuartos de final del Mutua Madrid Open ante Jannik Sinner.

El ATP Masters 1000 Roma 2026 cuenta con un cuadro de 96 tenistas, donde los 32 cabezas de serie no juegan la primera ronda y cuyo sorteo se celebrará este lunes 4 de mayo a las 10:30 horas. El torneo arranca el miércoles 6 y finaliza el domingo 17 de mayo.

Está por ver qué ocurre con Novak Djokovic, que se borró de Madrid poco antes de que arrancara el torneo y que no ha jugado desde Indian Wells. Si está recuperado, jugará, al menos para foguearse de cara a Roland Garros, su gran objetivo en este tramo de la temporada.

Orden de cabezas de serie en el cuadro masculino del Roma Open 2026

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Novak Djokovic

Félix Auger-Aliassime

Ben Shelton

Álex de Miñaur

Daniil Medvedev

Lorenzo Musetti

Alexander Bublik

Flavio Cobolli

Jiri Lehecka

Andrey Rublev

Karen Khachanov

Valentin Vacherot

Arthur Fils

Tommy Paul

Cameron Norrie

Luciano Darderi

Learner Tien

Frances Tiafoe

Alejandro Davidovich

Arthur Rinderknech

Casper Ruud

Tomás Martín Etcheverry

Fran Cerúndolo

Jakub Mensik

Joao Fonseca

Corentin Moutet

Tallon Griekspoor

Brandon Nakashima

Ugo Humbert

Rafael Jódar