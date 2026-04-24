Rafa Jódar también barre ya a Top-10

El tenista español supera con mucha superioridad a Alex de Miñaur ante la atenta mirada de Jannik Sinner

Rafa Jódar ha pasado en poco tiempo de promesa a realidad. En un mes ha pasado de estar fuera del Top-100 a rozar ser cabeza de serie en Roland Garros, ha pasado de no haber ganado ni un partido en tierra batida en el ATP Tour a ganar diez de los once que ha jugado, ha ganado un título (Marrakech), ha llegado a las semifinales de un ATP500 (Godó)... Le faltaban pocas cosas y este viernes ha logrado una: derrotar a un Top-10.

Jódar no sólo ha ganado a Alex de Miñaur, uno de los grandes favoritos para vencer en Madrid, sino que lo ha hecho barriendo. Sólo le ha dejado hacer cuatro juegos al dinámico tenista australiano, al que ha derrotado por 6-3 y 6-1.

"Ha salido todo muy bien", señala un Rafa Jódar que no parece tener 19 años y que está mostrando una madurez impropia de su edad. El tenista madrileño, con esta victoria, iguala lo hecho hace un mes en el Miami Open, cuando también alcanzó la tercera ronda de un Masters 1.000.

"De Miñaur es un rival durísimo, pero yo sabía lo que tenía que hacer desde el primer momento", reconocía en la misma pista, donde no quiso dejar de agradecer el apoyo que está recibiendo en Madrid. "Me he sentido como en casa, así que muchas gracias a todo el público por venir", se despedía el tenista local.

Jódar, superior a De Miñaur de principio a fin

Ante el octavo mejor jugador del mundo y con la presencia de Jannik Sinner en la grada, el español no se vio afectado por los nervios de su debut y estuvo muy seguro desde el primer punto. De hecho, ya en el segundo juego había logrado el primer 'break', algo que seria clave a la postre en el desenlace del set y del partido.

Aunque De Miñaur reaccionó y trató de presionar al tenista de Leganés, Jódar aguantó, mantuvo su ventaja con el 4-1 y el 5-2, y en especial, en el juego con el que cerró la manga, en el que su rival apretó de lo lindo.

Ahí se acabó el fuelle de De Miñaur. Perder el primer set fue un varapalo para él, Jódar no bajó el ritmo y cuando quiso centrarse de nuevo De Miñaur, tenía perdido el partido. El español le rompió sus dos primeros saques y, con 4-0 a favor, el encuentro ya estaba demasiado cuesta arriba como para pensar en la remontada. Sobre todo porque este viernes a Rafa Jódar le salía todo.

A un paso de ser cabeza de serie en Roland Garros

La victoria le sitúa de forma provisional como 36 del ránking mundial cuando hace un mes no era Top-100 y cuando se metió por primera vez entre los 50 mejores hace unos días.

Su próximo rival será otro de los jóvenes valores del circuito, un Joao Fonseca que pasó sin jugar, ya que Marin Cilic se retiró antes de que comenzase su encuentro en Madrid. El croata desveló que se debía a una enfermedad. "Desafortunadamente, sufrí una intoxicación alimenticia en el día de ayer. Después de intentar recuperarme durante toda la noche, mi cuerpo estaba agotado y sin el nivel adecuado para dar batalla. Pido perdón a todos los aficionados que estaban esperando a ver el partido. Estaba muy emocionado de volver a Madrid", publicó el excampeón del US Open.