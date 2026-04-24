Madrid Open 2026 en directo hoy: partidos y resultados del viernes 24 de abril en el Mutua Madrid Open en vivo con Sinner, Jódar, Coco Gauff...

Retransimsión en directo de la cuarta jornada del Mutua Madid Open 2026 con Jannik Sinner, Rafa Jódar, Coco Gauff...

¡Buenas tardes! Comenzamos la retransmisión en directo de la jornada de tarde del Mutua Madrid Open 2026 , donde se agrupan los partidos más interesantes de la jornada

No obstante, ya se han visto duelos intensos esta mañana, como el que ha servido a Lorenzo Musetti para pasar a tercera ronda a costa del polaco Hubert Hurkacz; o como el que han disputado la china Qinwen Zheng y la norteamericana Sofia Kenin, que ha ganado la primera de forma apurada (1-6, 6-3 y 6-3)

España se ha quedado este viernes sin representación femenina tras la derrota de Cristina Bucsa por 1-6, 7-6 y 2-6 ante Zeynep Sonmez; antes que ella habían perdido Kaitlin Quevedo, Jessica Bouzas y Paula Badosa

Se confirma la primera gran sorpresa del día en el cuadro masculin o , donde el croata Dino Prizmic se ha cargado al cuarto favorito, Ben Shelton , tras ganarle por 6-4, 6-7(7) y 7-6(5)

En el duelo más intenso de la jornada del viernes del Madrid Open, el chileno Alejandro Tabilo caia derrotado de nuevo por el checo Jiri Lehecka (3-6, 76(3) y 6-4), que le ha ganado las tres veces en las que se han enfrentado

¡Sorpresón de entrada en el Mutua Madrid Open! Jannik Sinner pierde el primer set de su partido ante Benjamin Bonzi tras caer por 8-6 en el 'tie break'; es el segundo set que pierde este año en un Masters 1.000 tras el que le arrebató Machac en Mónaco

Arthur Fils ha forzado la tercera manga en el duro partido que está manteniendo con el peruano Buse, que le ganó el primer set.

La número 3 del mundo, Coco Gauff, se hace con la primera manga (6-3) ate Jeanjean ; mientras que Siniakova sigue adelante ante Blikova tras ganarle por un doble 6-2

Jsnnik Sinner se rehace tras el varapalo inciial y le endosa un 6-1 a Bonzi; Arthur Fils , por su parte, confirma su remontada ante Buse y gana el tercer set para seguir vivo en el Madrid Open

La que no ha dado ninguna opción a su rival ha sido Coco Gauff . La tenista norteamericana tuvo que pelear en los primeros juegos, pero tras tomar ventaja en el tramo final del primer set ya no ha mirado atrás: 6-3 y 6-0

El tenista galo ha sido el segundo jugador que ha sido capaz de quitarle un set a Sinner este año en los Masters 1.000, algo que no logró ni Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner se repuso a la pérdida del primer set para pasar a la siquiete ronda después de ganar a Benjamin Bonzi por 6-7, 6-1 y 6-4 en un duro partido con el que arrancaba la sesión de tarde en la pista Manolo Santana.

De igual forma que Sinner, Tomas Etcheverry también ha resuelto su partido frente al austriaco Ofner. Así se encuentran ahora mismo los partidos que hay en juego en el Madrid Open:

Cameron Norrie se hace con el prmer set (6-2) ante Machac, mientras que Rublev está contra las cuerdas en lo que sería una nueva sorpresa en este Madrid Open

Recordemos que en apenas media hora comienza el paetido de Jódar ante De Miñaur, el más esperado por los aficionados españoles

Jannik Sinner, Rafa Jódar, Fills, Rublev, Coco Gauff... la jornada del viernes en el Mutua Madrid Open 2026 ya pone sobre las pistas de la Caja Mágica a todos los grandes nombres del torneo.

Si Sabalenka y Swiatek abrieron el turno de favoritas en el cuadro femenino en la jornada del jueves, el inicio de la segunda ronda masculina hace que también lo haga el número uno en el cuadro masculino, un Jannik Sinner que se ha quedado como gran favorito en el Master 1.000 madrileño tras la ausencia de Carlos Alcaraz.

Eso no significará que se lo vayan a poner fácil y para eso están rivales como Zverev, como Rublev o como un Alex de Miñaur que no acaba de arrancar en tierra batida y que se enfrenta este viernes al tenista que más ilusión despierta entre la afición española, un Rafa Jódar que remontó ante Jesper de Jong en su debut en Madrid, pero que ahora tiene una piedra de toque mucho más complicada con el australiano.

No sólo Jódar jugaba entre los representantes españoles, ya que también debutaba la última superviviente de la Armada española en el cuadro femenino, la cántabra Cristina Bucsa, que se enfrentaba a la turca Zeynep Sonmez.

Sinner, que debuta ante el francés Bonzi, abre la jornanda de tarde en la pista Manolo Santana, justo antes de que De Miñaur y Jódar se vean las caras y de que, en el cuadro femenino, Jessica Pegula y Katie Boulter diriman el enfrentamiento más interesante del viernes.