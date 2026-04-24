Tsitsipas pierde los nervios e insulta gravemente a su padre en pleno partido

El griego sigue sin dominar su cabeza en la pista y lo dejó palpable durante varios momentos de su partido contra Patrick Kypson

Stefanos Tsitsipas ha vuelto a sacar el ogro que lleva dentro y lo ha hecho de la peor forma que podía hacer, insultando a su padre en pleno partido. Y no una ni dos, sino varias veces. Al final ha ganado, pero el fin nunca justifica los medios y lo que ha vuelto a quedar patente es que el griego necesita ayuda y de la buena para salir del bache psicológico y tenístico que sufre.

El ex número tres del mundo y finalista del Mutua Madrid Open en 2019 sufrió lo indescriptible para conseguir su billete para la segunda ronda. De hecho, estuvo a dos puntos de una nueva derrota a las primeras de cambio. Y eso que enfrente tenía al estadounidense repescado de la fase previa Patrick Kypson. El resultado tras dos horas y 38 minutos fue el siguiente: 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4).

Gracias a 46 golpes ganadores, 14 saques directos y también al 86% de los puntos ganados con su primer servicio, Tsitsipas amarró su primer triunfo de 2026 en tierra. para superar a un rival menor y evitar su cuarta derrota consecutiva en el circuito.

El tenista heleno, ahora en el puesto 80 del ranking ATP, se enfrentará al kazajo Alexander Bublik en la segunda ronda.

Los insultos que Stefanos Tsitsipas le lanzó a su padre durante el partido

La relación de padre e hijo entre Apostolos y Stefanos ha firmado un nuevo capítulo desagradable en el Mutua Madrid Open y muy probablemente lleve al tenista heleno a realizar alguna aclaración al respecto cuando vea las imágenes.

Fue allá por el pasado mes de agosto cuando el tenista griego decidió volver a ser entrenado por su padre, con quien cortó profesionalmente en su día por no estar de acuerdo con sus métodos de trabajo. Luego, tras ver que sus resultados empeoraban incluso, decidió volver a recurrir a sus servicios como entrenador.

"Puede que volver a ser entrenado por mi padre no sea algo automático, donde veas los frutos de inmediato. Pero no se trata de eso. Es intentar conectar con la persona que más se preocupa por mí, que está dispuesta a pasar las horas que hagan falta sobre la pista, intentando prepararme lo mejor posible", dijo el año pasado.

Unos meses más tarde, pagó sus enfados con él. Apostolos tuvo que soportar una serie de insultos graves por parte de su propio hijo durante el encuentro: "Que te jodan", "Bastardo", "Vete a la mierda", etc,.

¿Qué provocó la ruptura entre Tsitsipas y su padre?

La imagen de Tsitsipas en el Mutua Madrid Open 2026 ha dejado mucho que desear. Y, sobre todo, por los motivos que en su regreso subrayó sobre su ruptura con él. Parece que el examen de conciencia que hizo en su día le ha servido de poco: "Siento que no tuve la paciencia suficiente. He crecido desde entonces y él también lo ha hecho. Siento que su percepción sobre ciertas cosas ha cambiado a mejor. Espero que podamos seguir trabajando juntos y que nos escuchemos mutuamente".

Pues por el momento, el que más ha tenido que escuchar y no precisamente algo bueno es su padre Apostolos, quien no creo que se sienta muy orgulloso del monstruo que ha creado en la pista.