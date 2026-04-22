Joaquín Caparrós, de presidente de honor del Sevilla a posible salvador del Cádiz

Sergio González será destituido y en la capital gaditana ha corrido el rumor de que había dos exsevillistas entre la terna de candidatos para suplirle: el propio Caparrós, Manolo Jiménez e Iñigo Idiakez -el gran favorito para Vizcaíno-. El utrerano salvó a los nervionenses tras ganarle a Las Palmas, que curiosamente es el próximo rival de un Cádiz a la deriva

Imaginen esta imagen: Álvaro García Pascual y Suso Fernández abrazándose a Joaquín Caparrós para celebrar la permanencia después de ganar a la UD Las Palmas. No, no tiene nada que ver con el tanto que el delantero malagueño marcó contra los grancanarios el 13 de mayo de 2025 para darle la salvación matemática al Sevilla FC, en un partido en el que tanto él como el extremo andaluz salieron en el once titular del utrerano. Poco menos de un año después, como los caminos de la rumorología son inescrutables, ha corrido por Cádiz el rumor de que los dos futbolistas podrían reencontrarse con el actual presidente de honor de la entidad nervionense pero ahora vistiendo todos de amarillo y con domicilio en el estadio JP Financial Nuevo Mirandilla.

Con otros dos exsevillistas en la dirección deportiva, Juan Cala, y en la presidencia, Manuel Vizcaíno, el Cádiz CF se encamina a toda velocidad hacia la Primera Federación después de una segunda vuelta nefasta en la que sólo ha sumado cuatro puntos de 45 posibles que han sido aprovechados por los cuatro últimos para recortar distancias. El regreso de Sergio González -se quedó viviendo en la 'Tacita de Plata' tras su despido en enero de 2024 y aún tiene cobros pendientes- no ha podido salir peor: seis derrotas en siete partidos, las cinco últimas de manera consecutiva.

Joaquín Caparrós y Manolo Jiménez se cuelan en la agenda del Cádiz CF, con Iñigo Idiakez como gran favorito

Ante esta situación, el club amarillo ha tomado la decisión de volver a prescindir de los servicios de Sergio y entre los primeros candidatos que sonaron en la tarde de este pasado martes estaban Joaquín Caparrós y también Manolo Jiménez, aunque a última hora de la noche trascendían informaciones de varios medios locales que aseguraban que Iñigo Idiakez es el elegido por los denostados Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras. En Cádiz hay tanta crispación con la directiva como en Sevilla con Del Nido Carrasco y la avenida de la Sanidad está empapelada con carteles amarillos que exigen sus dimisiones.

En la elección con Idiakez ha tenido mucho que ver la opinión de Lucas Pérez, quien regresó al club cadista como agente libre hace apenas unas semanas y ha recomendado al técnico donostiarra, que está sin equipo después de abandonar en marzo el banquillo del AEK Larnaca chipriota. El atacante gallego y el entrenador de 52 años coincidieron en el RC Deportivo de La Coruña, cuando el futbolista abandonó en enero de 2023 un Cádiz que estaba en LaLiga EA Sports para jugar en Primera RFEF con el equipo de su ciudad natal, y acabaron celebrando el ascenso a LaLiga Hypermotion seis meses después. La vía de urgencia sería Francisco José Cordero 'Rubio', técnico del Cádiz Mirandilla.

Manolo Jiménez, que en los casi tres años que estuvo al frente del Sevilla FC coincidió con Vizcaíno -entonces consejero de Marketing del club blanquirrojo-, ha sido señalado como la alternativa para Idiakez. El de Arahal también está sin equipo tras su última experiencia en el Aris de Salónica griego y se dejó querer por el club de Nervión cuando sonó también como opción para sustituir a Matías Almeyda en el banquillo del Sánchez-Pizjuán. Días después del anuncio del fichaje de Luis García Plaza, el que fuera lateral zurdo mundialista admitió que no había recibido llamada alguna por parte de Antonio Cordón.

'Déjà vú' para Caparrós: reencuentro con Suso y García Pascual en un agónico duelo contra la UD Las Palmas

Mucho más surrealista aún ha sido el rumor que colocaba como candidatable a Joaquín Caparrós, quien a sus 70 años de edad aparentemente ya había dado un paso al costado para cambiar el mundo de los banquillos por el cargo de presidente de honor de su amado Sevilla FC, rol que desempeña desde que terminó su etapa interina a finales del pasado verano.

De hecho, después de una trayectoria de tres décadas ininterrumpidas sin pasar por la cola del paro, llevaba tres años sin entrenar desde que acabó su contrato con la selección de Armenia hasta que Del Nido Carrasco y Víctor Orta le llamaron hace ahora 11 meses para pedirle que firmase su cuarta etapa como míster sevillista con el objetivo de lograr una salvación que consiguió muy a duras penas... con gol del hoy cadista Álvaro García Pascual a la UD Las Palmas, que casualmente visita al Cádiz CF el próximo lunes en la jornada 37 en Segunda división.