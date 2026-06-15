Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia ha anunciado en el día de hoy la condena al futbolista por los hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2024. El jugador Pablo Jara, que estaba implicado en el caso, ha sido también condenado

Rafa Mir ha sido condenado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia a ocho años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de lesiones. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia ha informado de la resolución del caso, que aún no es firme y cabe recurso todavía. Cabe recordar que el futbolista del Elche, cedido por el Sevilla, fue juzgado por una doble agresión sexual y lesiones a una joven el pasado 31 de agosto de 2024.

La Justicia condena a Rafa Mir a más de ocho años de cárcel

Por ello, la fiscalía pedía para Rafa Mir hasta 10 años y medio de presión. La sentencia, en este caso, incluye la condena por ambos delitos, siendo siete años de prisión por agresión sexual y 18 meses por el delito de lesiones, que tuvieron lugar el pasado 1 de septiembre de 2024. Además, el futbolista deberá pagar uina indemnización de de 64.000 euros por las lesiones sufridas y daños morales causados.

Rafa Mir defendió ante el juez que todo lo que sucedió fue consentido: "Cuando me llamó la Guardia Civil me quedé de piedra, blanco, no había pasado nada de lo que había en la denuncia". Sin embargo, la víctima afirmó que hubo una doble agresión sexual por parte del futbolista, apuntando que se puso "a llorar", además que le costaba "respirar" y tenía "miedo".

Sin embargo, la prueba ha sido valorada por el Tribunal, en la que ha determinado que no hubo consentimiento alguno en las dos acciones en la que Rafa Mir le introdujo los dedos a la víctima. Además, la sentencia considera que el testimonio de la denuncia cumple con tres requisitos que dejan en nada la presunción de inocencia del futbolista: Ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del relato y persistencia en la incriminación.

El futbolista Pablo Jara, condenado con dos años y medio de prisión

Por otro lado, el futbolista Pablo Jara, que también estaba implicado en el caso, ha sido condenado con dos años y medios de prisión y el pago de una multa por un delitro de agresión sexual y otro contra la integridad moral y un delito leve de lesiones a otra joven. Por su parte, el jugador deberá mantener un alejamiento de al menos 500 metros respecto a la víctima durante los próximos cinco años, tal y como ha señalado la sentencia.

Además, al igual que Rafa Mir, que presentó un escrito en abril de defensa, Pablo Jara tendrá que indemnizar a la víctima, en su caso, con 280 euros por las lesiones causadas y un total de 6.000 euros por el daño moral sufrido.

La situación deportiva de Rafa Mir con Elche y Sevilla pendientes

Rafa Mir, por su parte, no podrá ejercer profesión, oficio o actividad, retribuida o no, que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad, por un tiempo superior a ocho años una vez cumplida la pena de prisión. En cuanto a lo deportivo, cabe recordar que Rafa Mir tiene contrato hasta final de este mes de junio con el Elche, que no lo comprará aunque tenía intención en un principio.

El futbolista de 28 años tiene además un año más de contrato con el Sevilla, hasta 2027, por lo que debería de volver a las órdenes de Luis García Plaza. Sin embargo, la situación deportiva de Rafa Mir podría dar un giro de 180 grados después de la sentencia conocida por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia en el día de hoy, aunque de momento no es firme, cabe todavía el curso.