Rafa Mir presenta un escrito de defensa en el que recoge los celos entre las denunciantes

El actual delantero del Elche presentó el pasado lunes un escrito de defensa ante el juez en de Valencia en relación al caso de una presunta violación ocurrida el 31 de agosto de 2024

El caso por el que Rafa Mir está siendo juzgado en Valencia por una presunta violación el 31 de agosto de 2024 sigue su curso. Recordemos que la fiscalía pidió para el actual jugador del Valencia una pena de 10 años de cárcel. La defensa de Rafa Mir, ejercida por el abogado Jaime Campaner, presentó este pasado lunes un escrito de defensa ante la fiscalía de Valencia en la que relataba los celos entre las denunciantes que han llevado al delantero a sentarse en un juzgado.

En este escrito presentado por la defensa de Rafa Mir también se realiza una narración de los hechos desde que el propio jugador del Elche y las denunciantes llegaron a la casa del futbolista: “Ya en este lugar, Rafael Mir introdujo sus dedos en la vagina de la denunciante con el pleno consentimiento de esta última. Con ocasión del cierre de la discoteca, ambos decidieron continuar la fiesta en la piscina del domicilio de Rafael Mir junto a una amiga”, narra el escrito del abogado.

Rafa Mir alega celos entre las denunciantes

Seguidamente el letrado narró el episodio de celos entre las denunciantes del siguiente modo: “Una vez iniciado el trayecto, Rafa Mir se besó con una de ellas, lo que incomodó y enfadó a la otra, que reprochó verbalmente tal actitud a Rafa Mir, llegando a solicitar que se detuviera el vehículo para proceder a sentarse en el asiento del copiloto, visiblemente molesta”.

El letrado que representa a Rafa Mir también narró como el futbolista del Elche trató de quitarle tensión a la situación tirándose con una de las denunciantes a la piscina: "Una vez terminada la relación sexual, ambos acudieron a la zona de la piscina donde se encontraban el resto de invitados, exteriorizando en ese momento una de las chicas su disgusto y enfado por lo sucedido. En este contexto, y con actitud lúdica y ánimo de revertir el estado de ánimo de esta última, Rafa Mir se levantó de la silla, agarró a la chica por sus extremidades superiores, la cogió en brazos y, jugando, se lanzó con ella a la piscina".

El escrito de defensa de Rafa Mir continúa con la narración de cómo el futbolista fue al interior de la vivienda con una de las denunciantes: "Minutos después, ambos acordaron salir de la piscina y acceder al interior de la vivienda, entrando en el baño, donde, en el curso de una escalada erótica que, de no ser por la intervención de una de las chicas que a continuación se relatará hubiera culminado con un coito, continuaron produciéndose tocamientos mutuos consentidos".

La discusión entre las denunciantes de Rafa Mir

Los celos entre las denunciantes se remarcan en una discusión entre ambas que el escrito de defensa recoge: "Me parece fatal lo que estás haciendo, ¿por qué te metes aquí con él si me acabo de liar yo con él?". Fue ahí donde terminaron los actos sexuales. Con este escrito de defensa, el abogado de Rafa Mir habla de que estos hechos no son "constitutivos de delito alguno".