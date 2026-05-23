El rincón secreto de Pep Guardiola: un barrio medieval, destacado por su Casco Antiguo y con paisajes variados y atractivos

La salida de Pep Guardiola del Manchester City ha sacudido el fútbol europeo. Tras ello, el técnico catalán mira a Santpedor, su refugio medieval, para aislarse antes de decidir un futuro que Italia ya presiona por decidir

Pep Guardiola es uno de los hombres del momento en el fútbol. Su salida del Manchester City, ya de manera oficial tras el comunicado del clubes inlgés, ha provocado un terremoto de opiniones por el futuro del técnico, que podría firmar por la selección de Italia, que está interesada en la figura del entrenador catalán.

Sin embargo, Pep Guardiola, tras el encuentro del Manchester City de mañana domingo contra el Aston Villa, podría mirar hacia su rincón secreto para desconectar de cara a las próximas semanas. En este sentido, hablamos de Santpedor, un pueblo de menos de 8000 habitantes situado a unos 73 kilómetros al noroeste de Barcelona.

Santpedor, el refugio medieval donde Guardiola se esconde antes de su nueva era

Santpedor es el refugio elegido por Pep Guardiola. El todavía técnico del Manchester City apuesta por un municipio que se encuentra cerca de otros somo Sallent, Castellnou de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Callús y Sant Fruitós de Bages, entre otros. De esta manera, el pueblo de Catalunya destaca por su Casco Antiguo, que conserva el estilo medieval, con callejones adoquinados.

En el Casco Antiguo del pueblo de Santpedor podemos encontrar el monumento Timbaler del Bruc (Isidre Lluçà), que es el habitantes más famoso del municipio. Por otro lado, en el refugio de Pep Guardiola destaca la Iglesia de Sant Pere, el edificio más emblemático, que combina una portada románica del siglo XII, combinada a su vez con una parte posterior de estilo gótico.

Entre humedales y ermitas: Santpedor, el lugar donde Guardiola piensa su próximo desafío

En su libro 'Otra manera de ganar', Pep Guardiola explicaba cómo vivía en Santpedor: "Todos los días bajaba por la tarde al campo con balón en mano y me quedaba esperando a que llegara toda la pandilla. Jugábamos hasta tarde, podíamos durar horas, hasta que mi madre me llamaba a comer".

El entrenador del Manchester City puede disfrutar, además, de paisajes varíados y atractivos, perfecto para hacer senderismo para un Pep Guardiola que comenzará semanas de reflexión antes de aceptar un nuevo reto, consciente de que la selección de Italia aprieta por lograr sus servicios. Una de las zonas que suele ser visitada en Santpedor son los Humedales de la Bóbila, que es un espacio natural dónde podrás realizar también andadas.

Además de las ya citadas, en Santpedor podrás encontrar lugares de interés como la Capilla de Sant Andreu, que es una construcción religiosa de gran valor patrimonial, la Ermita romántica de Sant Francesc, la Ermita de Santa Anna de Claret, la Fuente de las Escales y la Torre de las Aguas.

Pep Guardiola apunta a Santpedor: despedida amarga en Manchester y posible regreso en plena Fiesta Mayor

Por otra parte, Santpedor puede ser visitado en cualquier momento del año, aunque el segundo domingo de junio tiene lugar la famosa Fiesta Mayor, que se celebrará desde el próximo 11 al 15 de junio. La plaza del municipio de Catalunya acoge anualmente este evento que reúne a familiares y públicos de todo tipo.

De esta manera, Pep Guardiola, coincidiendo con las fechas y su salida del Manchester City, podría estar presente en esta ocasión en la Fiesta Mayor de Santpedor.

El técnico del club inglés se despedirá mañana domingo de su afición en el Etihad Stadium, en el choque ante el Aston Villa, un partido en el que ambos conjuntos apenas se juegan nada.Pep Guardiola dirá adiós al Manchester City tras 10 años en Inglaterra. El técnico catalán se despedirá de manera amarga tras la consecución del Arsenal del título de la Premier League.