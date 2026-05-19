El Arsenal se proclama campeón de la Premier League tras el empate entre el Bournemouth y el Manchester City

El 1-1 entre el Bournemouth y el Manchester City entrega la corona de la Premier League al Arsenal y deja a Guardiola expuesto en plena tormenta sobre su futuro. Los de Iraola jugarán en Europa League la próxima temporada con un once reconocible y un Kroupi decisivo

El Manchester City visitó al Bournemouth en el Vitality Stadium, en un encuentro que ha dictado sentencia en la Premier League. El empate de los de Pep Guardiola les entrega definitivamente el título al Arsenal. Además, el técnico catalán aparecía en escena el día después de que desde Inglaterra se filtrase que el exentrenador del Barcelona iba a dejar el banquillo 'citizen'.

Por su parte, el Bournemouth debía ganar para certificar la plaza de UEFA Europa League, ya que, al comienzo del partido, los de Andoni Iraola se situaban en la sexta posición de la clasificación con 58 puntos. Por ello, el técnico vascó alineó un once muy reconocible, con Petrovic bajo palos, Senesi en el eje de la zaga y Kroupi y Evanilson encargados del gol en el Vitality Stadium.

Kroupi golpea al City: el Bournemouth resiste y deja a Guardiola sin respuesta

En este sentido, el Manchester City empezó con una marcha más en el duelo ante el Bournemouth. Sin embargo, los de Andoni Iraola aprovecharon las ocasiones que tuvieron, como la del gol que transformó Eli Junior Kroupi, que viene de rechazar a Portugal. El delantero de 19 años recibe un balón de Adrian Truffert en el área de Donnarumma, controla y define al palo izquierdo de la meta del técnico italiano, haciendo imposible su parada.

Esto ponía contra las cuerdas al Manchester City, que debían de remontar si querían seguir teniendo opciones de ganar la Premier League. Por ello, Pep Guardiola introdujo un triple cambio en el minuto 56, dando entrada a Cherki, Foden y Savinho para buscar más verticalidad en los últimos metros y amenaza en la portería de Petrovic, que terminó siendo el mejor del partido. Sin embargo, esto no fue suficiente para remontar el marcador, pese al gol final de Haaland en el descuento, que puso el 1-1 definitivo.

Arsenal campeón: el pinchazo del City corona a Arteta en una Premier histórica

El empate del Manchester City ante el Bournemouth proclamaba campeón de la Premier League al Arsenal. Los de Arteta, con la victoria ante el Burnley de ayer lunes, se han puesto con 82 puntos en la clasificación de la tabla de la liga Inglaterra. Los 'gunners' se quedan a cuatro de los de Pep Guardiola, que se despedirá del Etihad Stadium este fin de semana en el encuentro ante el Burnley.

Por ello, Mikel Arteta, tras seis años en el Arsenal, logra su primera Premier League, tras haber conquistado anteriormente una FA Cup (2020) y dos Community Shield (2020 y 2023). El equipo londinense pese a finalizar, a falta de la última jornada, como el segundo equipo más goleador de la competición esta temporada, ha dominado todos los registros que le han permitido alcanzar la gloria en la 2025/2026.

Arteta va a por el doblete: el Arsenal, campeón de Premier y el foco en tumbar al PSG en la final de Champions

Sin embargo, esto no queda ahí, ya que el Arsenal tiene la oportunidad de sumar un nuevo título a sus vitrinas esta temporada. El conjunto de Mikel Arteta, tras el choque contra el Crystal Palace, pondrá el foco en el decisivo partido del sábado 30 de mayo ante el PSG, correspondiente a la final de la UEFA Champions League.

Los 'gunners', tras haber dejado atrás al Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa y Bayer Leverkusen, tienen la posibilidad de poner el broche de oro a la temporada levantando la Copa de Europa. Mucha culpa de este momento del Arsenal la tiene sin duda nombres como David Raya, u otros que han sostenido al equipo como Declan Rice en el centro del campo o Bukayo Saka, una referencia en el ataque del equipo de Mikel Arteta.

Además, una de las dudas en el final de temporada del Arsenal es la figura de Mikel Merino, que lleva, desde el mes de enero, recuperándose de una fractura en el pie derecho. Desde entonces, Arteta no se ha querido 'mojar' con los pronósticos sobre la vuelta del ex de la Real Sociedad, algo que podría preocupar a Luis de la Fuente de cara a la lista de España para el Mundial de 2026.