Eli Junior Kroupi, la nueva perla de la Premier League que ha rechazado a Portugal: "Quería ir con Francia"

Kroupi ya tiene bandera: sensación en la Premier League con el Bournemouth, pretendido por tres selecciones y con Roberto Martínez, técnico de Portugal admitiendo que el delantero eligió antes a Francia: "Lo respetamos"

Eli Junior Kroupi está siendo una de las sensaciones de la Premier League esta temporada. En su primer año en el Bournemouth de Andoni Iraola, el delantero de 19 años ya ha registrado un total de 12 goles, siendo actualmente el décimo máximo anotador de la liga de Inglaterra.

Por otro lado, Eli Junior Kroupi nació en Francia, pero podría jugar con Portugal por la nacionalidad de su madre, o con Costa de Marfil por la nacionalidad de su padre. No obstante, el jugador del Bournemotuh ha sido noticia por la rueda de prensa de Roberto Martínez, tras anunciar la convocatoria de Portugal para el Mundial, ha confirmado que el delantero de 19 años "quería ir con Francia".

Kroupi se dispara: tres goles, cinco titularidades y un futuro de selección que ya ha elegido

Eli Junior Kroupi se considera uno de los titulares en el Bournemouth. Con Andoni Iraola al frente, ha sido titular en los últimos cinco encuentros de la Premier League, entre los que ha marcado tres goles. El delantero de 19 años provocó los elogios del técnico vasco, que afronta el partido de hoy martes ante el Manchester City y el del domingo ante el Nottinham Forest, para despedir la temporada en la liga de Inglaterra.

Por ello, Eli Junior Kroupi ha causado sensación en el fútbol de selecciones, siendo convocado en diferentes ocasiones con Francia, tanto en categoría sub-17 como sub-19. No obstante, al no haberlo hecho con el primer equipo, dirigido por Deschamps, las opciones se abrían para el delantero del Bournemouth.

Portugal y Costa de Marfil podrían ser las otras variantes, dadas las nacionalidades de sus padres, pero parece que el jugador lo tiene claro.

Roberto Martínez lo deja claro: "Kroupi quería jugar para Francia, y lo respetamos"

De esta manera, Roberto Martínez, que ha dado a conocer la convocatoria de Portugal para el Mundial de 2026, ha explicado la situación con Eli Junior Kroupi: "Sí, hubo contacto. Me alegra que nos anticipáramos a las noticias. Antes de la concentración de marzo, intentamos hablar".

En este sentido, Roberto Martínez ha afirmado que "es importante seguir a los jugadores que podrían vestir la camiseta de Portugal, y otra cosa es si el jugador quiere. En ese momento, Kroupi quería jugar para Francia, y lo respetamos".

Sin la presencia de Eli Junior Kroupi, Roberto Martínez ha convocado a los siguientes delanteros para el Mundial de 2026: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Kroupi se queda fuera del Mundial, pero el Bournemouth lo tiene firmado hasta 2030

Además, Eli Junior Kroupi, clave en diferentes partidos con el Bournemouth, no tuvo suerte para ser convocado con Francia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Deschamps, por su parte, llamó para la parcela ofensiva a Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise, Marcus Thuram.

El delantero del Bournemouth tendrá que esperar su oportunidad. A sus 19 años, todo parece indicar que será una de las estrellas en el mundo del fútbol, dada su irrupción en el conjunto de Andoni Iraola. La presencia del club inglés en Europa se debe, en gran parte, a la capacidad goleadora del delantero, ya que se sitúa actualmente en la sexta posición con 55 puntos, a la espera de lo que ocurra en los últimos partidos.

Desde el Bournemouth tienen claro el futuro de Eli Junior Kroupi. Tiago Pinto, director deportivo del club inglés explicó que el delantero de 19 años, que firmó en el pasado mercado de fichajes un contrato hasta junio de 2030: "No saldrá del Bournemouth. Su contrato todavía tiene más de cuatro años de duración, no existe ninguna cláusula de rescisión y no irá a ningún lado".